Polícia Civil recebe atendimentos de programa coordenado pela Segad

Durante esta quarta-feira, 21, o programa Cuidando do Servidor, uma iniciativa da Escola de Governo da Segad (Secretaria de Gestão Estratégica e Administração), realizou atendimentos voltados aos policiais civis. A ação, feita em parceria com o NSAP (Núcleo de Saúde e Apoio Psicossocial), da PCRR (Polícia Civil de Roraima, ofertou serviços nas áreas administrativa, de saúde e bem-estar.

Estiveram presentes no evento a delegada-geral, Darlinda de Moura Viana; o delegado-geral adjunto, Luciano Silvestre; o diretor do DPE (Departamento de Polícia Especializada), Marcus Albano; a diretora da Escola de Governo, Mônica Ferreira; o representante da Segad, Udson Inácio; e a coordenadora do programa Cuidando do Servidor, Brena Linhares.

Coordenado pela Escola de Governo da Segad, o programa vem sendo desenvolvido há sete anos e tem promovido manhãs de serviços em diversas secretarias do Estado de Roraima.

“A abordagem multidisciplinar, envolvendo saúde e serviços administrativos, é fundamental. Os atendimentos em áreas como enfermagem, nutrição e psicologia, além dos serviços jurídicos e contábeis, realmente demonstram a preocupação com o bem-estar integral dos servidores”, destacou Brena Linhares.

Entre os serviços oferecidos estiveram os programas Viaje Mais Servidor e Clube de Benefícios do Servidor, além de atendimentos nas áreas de medicina veterinária, enfermagem, vacinação, nutrição, biomedicina, psicologia, fisioterapia, bioimpedância, limpeza facial, spa dos pés, ventosaterapia, assessoria jurídica. Os servidores também tiveram acesso a serviços do Detran (Departamento Estadual de Trânsito de Roraima), Procon Roraima e Caer (Companhia de Águas e Esgotos de Roraima).

A policial civil Camila Ribeiro foi uma das atendidas durante a ação e elogiou a iniciativa. Para ela, trazer os atendimentos para a cidade da Polícia Civil é uma maneira de aproximar os servidores de ações em saúde.

“Acho que é de suma importância, porque os serviços vêm até a gente, no nosso ambiente de trabalho. Assim, evitamos aquela desculpa de deixar para depois, o que muitas vezes leva ao adiamento do cuidado. Estamos vendo aqui diversos serviços, tanto administrativos quanto nas áreas da saúde e beleza. Está sendo muito importante e agrega muito à instituição”, afirmo

A delegada-geral Darlinda de Moura Viana também destacou que a ação é uma iniciativa positiva que auxilia na promoção da saúde dos policiais civis.

“Sabemos que o trabalho policial é exigente e muitas vezes sobrecarregado. Por isso, oferecer atividades de promoção à saúde e espaços de escuta é uma forma de valorizarmos quem dedica sua vida à segurança pública. Cuidar do servidor é cuidar da instituição”, disse a delegada-geral.

Uma das servidoras que também foi atendida pelo programa na Cidade da Polícia Civil, a escrivã Yara Cristina, que destacou que a promoção dos serviços valoriza o servidor e facilita o acesso à saúde.

“Eu achei muito importante esse evento porque a gente se sente valorizado com os serviços próximos de nós. Não precisamos nos deslocar até outros lugares para fazer esse tipo de atendimento que estão sendo ofertados aqui”, falou.

