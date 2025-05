Profissionais preparam montagem da estrutura do Boa Vista Junina; arquibancadas terão capacidade para receber mais de 5 mil pessoas

Foto: Divulgação Semuc



A estrutura do Boa Vista Junina, o Maior Arraial da Amazônia já começou a ser montada na Praça Fábio Marques Paracat.

E neste ano, as arquibancadas vão receber mais de 5 mil pessoas por noite para assistirem os espetáculos das quadrilhas. A festa acontece de 3 a 8 de junho e virá com o tema “Boa Vista Junina 25 anos – Dançar quadrilha com a família é pura tradição”, reforçando a identidade cultural construída e celebrada ao longo de gerações.

Assim, a estrutura contará com um espaço maior e uma cenografia temática especial, inspirada em cordéis, no sertão nordestino e na arte da xilogravura. Além disso, o evento terá a tradicional praça de alimentação com comidas típicas de São João. Bem como espaços dedicados a empreendedores locais, contando também com a feirinha de turismo e uma área gastronômica diversificada.

“Toda a infraestrutura do Boa Vista Junina está planejada para ampliar a grandiosidade do evento, garantir mais conforto ao público, aumentar a capacidade de atendimento e, ao mesmo tempo, oferecer uma estrutura de qualidade à cidade e aos artistas envolvidos”, destacou Dyego Monzahho, presidente da Fundação de Educação, Turismo, Esporte e Cultura (FETEC).

Por fim, este ano, o Boa Vista Junina contará com a participação de 28 grupos de quadrilhas. Sendo 12 do Grupo Especial, 12 de Acesso e 4 Emergentes, que prometem então, encantar o público com espetáculos coreografados que exaltam o espírito nordestino e a força identitária do povo roraimense.

Fonte: Da Redação