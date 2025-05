Secretaria de Educação de João Pessoa realiza processo de seleção para Escola de Teatro Bolshoi

A Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa (Sedec-JP), com supervisão da Divisão de Educação Física, Saúde e Esporte Escolar (Defise), realiza até sexta-feira (23), a primeira etapa de seleção nas escolas da Rede Municipal de Ensino de alunos que tenham interesse em estudar na Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, em Joinville.

A seleção é fruto da parceria entre a Escola do Teatro Bolshoi e a Prefeitura de João Pessoa, que teve início em 2003, durante a primeira gestão do prefeito Cícero Lucena, e retomou em 2021. “A parceria é um exemplo de como a arte e a educação podem se unir para transformar vidas. Agradeço a dedicação de todos os envolvidos no projeto, por proporcionarem a meninada da nossa Rede de Ensino essa oportunidade incrível!”, disse a secretária de Educação e Cultura, América Castro.

Participam da seleção as meninas nascidas nos anos de 2015 e 2016 e os meninos nascidos nos anos 2014, 2015 e 2016.

Uma dessas meninas avaliadas é Lays Vitória Barbosa de Aguiar, 9 anos, e o irmão dela Arthur Miguel Barbosa de Aguiar, 8 anos, ambos da Escola Municipal Jornalista Raimundo Nonato Batista, no Colinas do Sul. Em 2024, Lays Vitória chegou a passar da primeira etapa e está tentando, mais uma vez, realizar o sonho de ser uma bailarina.

“Eu tenho o sonho de ir para o Bolshoi porque eu quero ser uma menina bailarina. No ano passado não deu, mas estou bastante confiante este ano e sei que vou conseguir. Eu fico em casa dançando, treinando”, disse a aluna.

Nesta primeira fase os alunos são avaliados por professores de Educação Física do Município que foram treinados pelo Bolshoi. Eles observam critérios como flexibilidade, mobilidade, impulsão, entre outros aspectos.

“Eu conversei com meu pai e minha mãe em casa, disse que queria participar da seleção do Bolshoi e eles me apoiaram demais. Fiquei feliz porque eu acho muito legal. Espero que eu seja selecionado”, falou Eduardo Francisco da Silva Junior, 11 anos, também da Escola Raimundo Nonato.

Atualmente, a Prefeitura de João Pessoa, por meio da Sedec, mantém 16 alunos da Rede Municipal da Capital estudando na Escola Bolshoi, em Joinville, com todas as despesas pagas com recursos próprios.

A representante da Escola do Teatro Bolshoi em João Pessoa e coordenadora do processo seletivo da Sedec, Fernanda Albuquerque, disse o que representa mais uma seleção para a vida dessas crianças. “A gente poder proporcionar um futuro melhor, proporcionar a essas crianças estudarem em uma das melhores escolas de dança do mundo, ter uma educação de primeira qualidade, tendo conhecimento de arte, de cultura, também ao mesmo tempo, em paralelo, caminhando junto com a questão escolar. Isso, para nós, é motivo de satisfação, de gratificação e de felicidade”, afirmou .

Na próxima semana a Defise vai enviar por 1Doc para as escolas com a relação nominal das crianças classificadas para a segunda fase, que será nos dias 14, 15 e 16 de agosto, no Centro Escolar de Atividades Pedagógicas Integradoras (Cemapi), em Mangabeira

No último dia da segunda fase também vai acontecer a repescagem para selecionar os participantes que vão viajar para a etapa final, que acontecerá em Joinville, no mês de outubro.