Agência Minas Gerais | Governo de Minas vistoria estrutura de escola estadual que recebeu obras e investimentos de mais de R$ 1,8 milhão em Grupiara

Relacionadas



O governador Romeu Zema vistoriou, nesta sexta-feira (23/5), a Escola Estadual Coronel José Faleiros de Aguiar, em Grupiara, no Alto Paranaíba. A instituição recebeu mais de R$ 1,8 milhão em investimentos do Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Educação (SEE/MG), desde 2019.

Atualmente, a escola tem 230 estudantes matriculados e passa por uma série de melhorias, que vão desde obras de infraestrutura até investimentos em tecnologia, mobiliário e ações pedagógicas.

As intervenções incluem reforma parcial com pintura geral, melhorias estruturais no telhado, na rede elétrica, na rede hidráulica, em pisos e acessibilidade, além da requalificação do pátio, das calçadas e da cobertura de rampas. Também foi realizada a ampliação da secretaria, do arquivo e do depósito, somados à elaboração do projeto de segurança contra incêndio e pânico.

























Cinco obras foram concluídas por meio do programa Mãos à Obra na Escola, ao custo de R$ 937 mil. Uma nova obra está em fase de licitação para reformar o laboratório de ciências, adequar o banheiro da sala dos professores, recuperar a escada e realizar nova pintura geral na escola, no valor de R$ 183 mil.

Tecnologia, mobiliário e manutenção

A única escola estadual de Grupiara recebeu reforço no parque tecnológico em 2022, com a entrega de 27 computadores desktop e um notebook, somando R$ 112,2 mil. Entre 2019 e 2024, foram destinados R$ 250,6 mil para aquisição de mobiliários e equipamentos. Apenas entre 2021 e 2022, foram entregues 175 conjuntos de carteiras para alunos e cinco para professores, totalizando R$ 71,6 mil.

Foram investidos R$ 452 mil em manutenção e custeio de 2019 a 2024, sendo R$ 114 mil apenas em 2024.

Reconhecimento e incentivo à aprendizagem

A Escola Estadual Coronel José Faleiros de Aguiar também se destacou no cenário estadual, recebendo seis premiações do Prêmio Escola Transformação – uma em 2021 e cinco em 2022 – totalizando R$ 300 mil destinados à unidade.

Como parte do Projeto de Leitura e Escrita, a escola foi beneficiada com R$ 30 mil para revitalização da biblioteca e aquisição de acervo literário. A iniciativa reforça o compromisso da SEE/MG com a promoção da leitura e do letramento nas escolas mineiras.

Além disso, o Programa Estadual de Melhoria e Investimento no Ensino Público (Premiep) destinou R$ 18 mil à unidade para aquisição de material esportivo, incentivando a prática esportiva e o desenvolvimento integral dos estudantes.

Os investimentos refletem o compromisso do Governo de Minas com a valorização da educação pública e com a oferta de condições adequadas para o ensino e a aprendizagem em todas as regiões do estado.

Vistoria Escola Estadual Anita Ramos

O governador Romeu Zema também teve uma passagem em Douradoquara, onde também fez uma vistoria. A Escola Estadual Anita Ramos recebeu vários investimentos e melhorias. Por meio do Programa Mãos à Obra na Escola, foram realizadas duas obras na unidade, com investimento total de R$ 344 mil.

As intervenções incluíram uma reforma geral da unidade e reparos nos reservatórios de água, contribuindo para a segurança e o bom funcionamento da escola.

A escola também recebeu investimentos de R$ 115 mil para novos mobiliários e equipamentos; R$ 131 mil para novos computadores e notebooks, e R$ 71 mil para novas carteiras escolares para alunos e professores. Durante a vistoria, Zema foi até a sala de recursos, reformada com verba do Estado. Antes, ainda na cidade, o governador encontrou com a população e lideranças locais.

Agendas na região

O chefe do Executivo estadual cumpriu agendas em outros municípios do Triângulo e Alto Paranaíba. Em Araguari, ele inaugurou a nova sede da 2ª Companhia do Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG). Em Estrela do Sul e Cascalho Rico se encontrou com a população e lideranças.

Encerrando o dia, Zema esteve em Abadia dos Dourados, onde visitou os alunos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) e fez a entrega de um veículo novo para a associação, uma Spin com capacidade para sete lugares, adquirida com recursos destinados do Fundo Estadual de Assistência Social ao Fundo Municipal de Assistência Social do município.

A Apae do município integra uma rede de Apaes que atua na inclusão social de pessoas com deficiência intelectual e múltipla, e possui mais de 60 anos de história dedicada à defesa de direitos e prestação de serviços às pessoas com deficiência em todo o país.