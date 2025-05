Câmara promove audiência pública para discutir direitos e proteção dos idosos

Posted on

O Governo de Roraima realizou, nesta quinta-feira, 27, uma cerimônia para homenagear 240 militares com as medalhas da Ordem do Mérito Forte São Joaquim e Ottomar de Sousa Pinto, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao Estado. O evento, coordenado pela Casa Militar da Governadoria, ocorreu no Fórum Cível Advogado Sobral Pinto. A medalha Forte […]