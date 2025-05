Ceilândia x Aparecidense; Onde Assistir, Palpites, Escalações, Horário e Informações do Jogo da Série D

Ceilândia x Aparecidense em duelo direto pela 6ª rodada da Série D do Brasileirão

Neste sábado, 24 de maio de 2025, o Ceilândia Futebol Clube volta a campo no Estádio Maria de Lourdes Abadia, o Abadião, para enfrentar a Aparecidense, em partida válida pela 6ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. O confronto promete fortes emoções, pois coloca frente a frente o líder do Grupo A5, Ceilândia, contra seu principal perseguidor, a Aparecidense, que ocupa a segunda colocação na tabela.

Ceilândia e Aparecidense brigam pela liderança do Grupo A5 da Série D

O Gato Preto, representante do Distrito Federal na competição nacional, chega embalado com uma campanha sólida. Com três vitórias e dois empates em cinco jogos, o Ceilândia lidera o grupo com 11 pontos, apresentando um aproveitamento de 73%. Após dois jogos consecutivos fora de casa, contra Luverdense e Mixto, ambas partidas terminando empatadas, o time retorna ao Abadião para buscar a manutenção da liderança.

Do outro lado, a Aparecidense vem logo atrás, com 10 pontos conquistados, fruto de três vitórias, um empate e uma derrota. A equipe goiana sabe da importância desse confronto direto para tentar assumir a ponta do grupo e seguir firme na luta pelo acesso à Série C.

Detalhes da partida e ações da diretoria do Ceilândia

A bola rola às 16h30, com expectativa de bom público, principalmente com a promoção especial feita pela diretoria do Ceilândia: os primeiros 1.000 torcedores que comprarem ingressos pelo valor inteiro (R$ 30,00) ganharão uma camisa oficial do clube. Além disso, quem comparecer ao Abadião vestindo a camisa do Gato Preto pagará apenas R$ 10,00 para assistir ao jogo.

Essa promoção visa incentivar a presença da torcida alvinegra, fundamental para o apoio ao time nessa reta decisiva da Série D do Brasileirão.

Campanha do Agasalho reforça o papel social do futebol no DF

Além da disputa esportiva, o Ceilândia promove no dia da partida a Campanha do Agasalho, que receberá doações de roupas de frio, como casacos, cobertores e luvas, para ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade social no Distrito Federal. A campanha reforça o compromisso do clube e de sua torcida com a responsabilidade social e a comunidade local.

O recolhimento das doações acontecerá das 15h às 16h30, próximo à bilheteria do Abadião, pouco antes do início do jogo contra a Aparecidense. Outra chance para colaborar será no dia 7 de junho, antes da partida contra o Porto Velho.

Conclusão

O duelo entre Ceilândia e Aparecidense é decisivo para as pretensões das duas equipes na Série D do Campeonato Brasileiro. O Gato Preto quer se consolidar na liderança do Grupo A5, enquanto o time goiano luta para tomar a ponta e avançar na competição. Além do futebol, a iniciativa social do clube reforça a importância da torcida para além das quatro linhas.

