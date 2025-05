Estudante de medicina é preso em flagrante por armazenar material de pornografia infantil em Boa Vista

Foto: Divulgação/PCRR



Um estudante de medicina, de 19 anos, foi preso em flagrante nesta segunda-feira, 23, por armazenar material de pornografia infantil, em Boa Vista. Um jovem, da capital de Roraima, e outros dois de Manaus (AM) e Frutal (MG), foram alvos de mandado de busca e apreensão durante a operação da Polícia Civil.

A investigação, que já dura há cinco meses, identificou quatro envolvidos com armazenamento de conteúdo pornográfico envolvendo crianças e adolescentes.

O principal alvo da operação, um jovem de 21 anos, é investigado por uma série de crimes: estupro de vulnerável, armazenamento de pornografia infantil, extorsão, falsa de identidade e invasão de dispositivo informático.

O suspeito, segundo a Civil, estabelecia contato por meio das redes sociais e aplicativo de relacionamento. Ele iniciava conversas com adolescentes, criava um vínculo de confiança e, posteriormente, pedia para que enviassem fotos íntimas. Em alguns casos, o investigado invadia os dispositivos das vítimas e se passava por elas para enganar familiares e amigos, chegando a pedir dinheiro em nome delas.

A apuração também constatou que, após pedir dinheiro aos familiares e amigos de uma das vítimas, de 14 anos, o acusado a coagia a mentir para os pais. Ele a induzia a dizer que precisava do valor para comprar um livro virtual.

Os pais começaram a desconfiar e a pressionaram, dessa forma, ela confessou o que estava acontecendo. Com isso, eles procuraram a Polícia Civil.

Operação em Boa Vista

Durante o cumprimento das buscas na capital de Roraima, que ocorreram nos bairros Mecejana e Dr. Airton Rocha, a polícia constatou armazenamento de conteúdo pornográfico envolvendo adolescentes no endereço do estudante de medicina. Com isso, a equipe o prendeu em flagrante pelo crime de pedopornografia, previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente.

Durante o cumprimento dos mandados em Roraima, Amazonas e Minas Gerais, a Civil apreendeu telefones celulares dos alvos, CPUS e documentos. A equipe segue em diligências no estado de Minas Gerais para cumprir o mandado de prisão contra um dos alvos.

Alerta aos pais

O delegado Matheus Rezende faz um alerta os pais e responsáveis por crianças e adolescentes para que fiquem atentos aos conteúdos acessados por seus filhos.

“É fundamental que haja acompanhamento constante. Se houver qualquer sinal de conversa com conteúdo inadequado, solicitação de fotos ou vídeos, procure imediatamente uma delegacia e registre o boletim de ocorrência”, reforçou.

Ainda conforme delegado, todo o material apreendido durante as diligências será submetido à perícia. Com o resultado do laudo, as investigações poderão ter desdobramentos, inclusive com nomes de outras pessoas envolvidas no crime.

Fonte: Da Redação