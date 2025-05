Semob-JP realiza curso de pilotagem para motociclistas neste sábado

23/05/2025 |

07:30 |

104

Como parte da programação do Movimento Maio Amarelo, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP) promove, neste sábado (24), um curso gratuito de pilotagem básica voltado para motociclistas da Capital. A capacitação acontece das 8h às 13h, na sede da Semob-JP, localizada na BR-230, no bairro do Cristo.

Com carga horária de cinco horas, o curso reúne duas horas de aula teórica e três horas de prática, com foco na condução segura de motocicletas no trânsito urbano. As 30 vagas disponibilizadas foram preenchidas em menos de 24 horas após a divulgação da iniciativa, demonstrando o grande interesse dos motociclistas pela formação.

De acordo com o superintendente da Semob-JP, Marcílio do HBE, a ação reforça o compromisso da gestão com a segurança viária. “É fundamental conscientizar os motociclistas sobre boas práticas de pilotagem. A maioria dos sinistros envolvendo motos poderia ser evitada com direção defensiva e conhecimento técnico. Nosso objetivo é salvar vidas e evitar que mais pessoas se tornem vítimas no trânsito”, destacou.

A chefe da Divisão de Educação para o Trânsito da Semob-JP, Gilmara Branquinho, também ressaltou a importância da capacitação e a alta procura pelo curso. “A grande adesão mostra que há uma demanda real por esse tipo de formação. O motociclista é um dos públicos mais vulneráveis no trânsito, e oferecer conhecimento técnico é essencial para promover atitudes seguras e responsáveis”, afirmou.

O curso integra a agenda de atividades da Semob-JP durante o Maio Amarelo, movimento nacional que busca chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortos e feridos no trânsito em todo o país.