Agência Minas Gerais | Governo de Minas fortalece investimentos em saúde no Leste de Minas

Para fortalecer a regionalização da saúde e garantir atendimento mais próximo da população, o Governo de Minas está ampliando os investimentos no Leste do estado. A região está recebendo recursos significativos que somam R$ 83 milhões para a construção do Hospital Regional de Governador Valadares e R$ 5 milhões para aquisição de equipamentos destinados ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Rio Doce (Cisdoce). Estão em estudo ainda a implantação de serviços de hemodiálise e outras melhorias em unidades hospitalares da região.

Nesta sexta-feira (23/5), durante agenda em Governador Valadares, o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti, destacou que o foco é fortalecer a assistência nos municípios do interior. “Em meados do próximo ano, teremos um novo hospital em Governador Valadares, só que os problemas de saúde são muito maiores do que ter apenas mais leitos. O interior precisa ser mais independente na saúde”, afirmou.

Nos dias 22 e 23/5, Baccheretti visitou seis municípios da região – Resplendor, Mendes Pimentel, Conselheiro Pena, Itabirinha de Mantena, Frei Inocêncio e Governador Valadares, onde estão sendo realizados investimentos para ampliar a oferta de cirurgias eletivas e atender a média complexidade no próprio território, como cirurgias gerais, ginecológicas e internações para antibioticoterapia. Casos de alta complexidade, como infartos, AVCs e cirurgias oncológicas, continuarão sendo direcionados para Governador Valadares.

“Vamos ampliar o acesso à hemodiálise, equipar os hospitais para a realização de mais cirurgias no interior, para que Governador Valadares consiga aproveitar os bons hospitais que para a alta complexidade”, completou o secretário.

Hospital Regional de Governador Valadares

O Hospital Regional, quando concluído, contará com 226 leitos, sendo 40 de UTI, 15 de internação pediátrica, dez de cuidados semi-intensivos, 161 de enfermaria e nove salas cirúrgicas. A unidade será referência em atendimentos de alta complexidade para toda a região.

Saúde mais perto de casa

Durante a visita ao Leste de Minas, o secretário Fábio Baccheretti percorreu os municípios de Resplendor, Mendes Pimentel, Conselheiro Pena, Itabirinha de Mantena, Frei Inocêncio e Governador Valadares. Em Resplendor, o secretário visitou as obras da Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Nossa Senhora do Carmo, que contará com dez leitos de UTI para reduzir a dependência de transferências para Governador Valadares.

Em Mendes Pimentel, participou da entrega simbólica de um equipamento de raio-X na Fundação Hospitalar Mendes Pimentel. Já em Conselheiro Pena, visitou o Hospital Padre Geraldo Hogerovost, que será contemplado com um novo arco cirúrgico, além do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO). O município também receberá uma nova Unidade Básica de Saúde até o fim do ano, além do serviço de hemodiálise que está em estudo.

Em Itabirinha de Mantena, o secretário conheceu o Hospital São Lucas de Itabirinha, que contará com oito salas de cirurgia e, em de Frei Inocêncio, visitou o Hospital Municipal São Geraldo, que objetiva voltar a fazer cirurgias eletivas, e participou da IX Conferência Municipal de Saúde.