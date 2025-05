ASSISTIR CSA x Confiança Ao VIVO Grátis Brasileiro SÉRIE C 2025, HOJE (24/05), PRÉ-JOGO, PALPITES

A partida entre CSA x Confiança é válida pelo Brasileirão série C 2025. A bola rola HOJE (24) às 17 hs (horário de Brasília). A partida tem o primeiro time do confronto como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

CSA x Confiança SE: Palpite e Análise do Jogo pela Série C – 24/05/2025

Neste sábado, 24 de maio de 2025, às 17h (horário de Brasília), CSA e AD Confiança SE se enfrentam no Estádio Rei Pelé, em Maceió, em duelo válido pela 7ª rodada do Brasileirão Série C. Em momentos totalmente opostos na competição, o Azulão entra em campo como favorito diante do lanterna da tabela.

CSA vive grande fase e sonha alto na Série C

O CSA chega motivado após eliminar o Grêmio na Copa do Brasil, conquistando a classificação jogando em Porto Alegre, resultado que elevou ainda mais a confiança do elenco comandado por Cristian de Souza. Pela Série C, o time alagoano ocupa a 8ª colocação com 9 pontos, vindo de uma sequência sólida como mandante, com três vitórias seguidas em casa, incluindo um 3 a 2 sobre o Maringá e um 2 a 1 sobre o Náutico.

Com Gabriel Félix seguro no gol, e um ataque liderado por jogadores rápidos e habilidosos, o CSA tem sido eficiente em seus domínios. O técnico deve manter a base da equipe titular que atuou na última rodada.

Confiança vive pesadelo e amarga sequência negativa

Se a fase do CSA é boa, a do Confiança é alarmante. O time sergipano é o último colocado da Série C, com apenas 3 pontos em seis jogos. São cinco derrotas e apenas uma vitória. A defesa é uma das mais vazadas, com média de 2,17 gols sofridos por partida nos últimos seis jogos.

A situação fica ainda mais complicada com os desfalques. O zagueiro Eduardo Moura está suspenso, enquanto o técnico Luizinho Vieira cumprirá suspensão após ser expulso. Além disso, o atacante Neto, principal artilheiro da equipe na temporada, é dúvida após sentir dores na costela no último jogo.

Retrospecto recente favorece o CSA

O confronto recente entre as equipes favorece o CSA, que venceu os dois últimos jogos contra o Confiança: 2 a 1 pela Copa do Nordeste em janeiro de 2025, e 1 a 0 pela Série C em junho de 2024. A média de gols nesses jogos foi de 2 por partida, com leve vantagem ofensiva para o Azulão.

Palpite para CSA x AD Confiança SE

Diante dos números, da fase atual e da força como mandante, o CSA desponta como grande favorito. O time alagoano joga em casa, embalado por uma excelente campanha recente, enquanto o Confiança chega fragilizado, pressionado e com importantes desfalques.

Palpite: Vitória do CSA

Odd sugerida: 1.73 na Bet365

Lembre-se: aposte com responsabilidade. Válido apenas para maiores de 18 anos.

