ASSISTIR Itabaiana x Caxias Ao VIVO Grátis Brasileiro SÉRIE C 2025, HOJE (24/05), PRÉ-JOGO, PALPITES

A partida entre Itabaiana x Caxias é válida pelo Brasileirão série C 2025. A bola rola HOJE (24) às 19h30 hs (horário de Brasília). A partida tem o primeiro time do confronto como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Itabaiana x Caxias: Tudo Sobre o Jogo da 7ª Rodada da Série C 2025

O duelo entre Itabaiana e Caxias, válido pela 7ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, promete movimentar o sábado (24), às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Etelvino Mendonça, em Sergipe. Será a primeira vez na história que as duas equipes se enfrentam, com objetivos bem diferentes na tabela da Terceira Divisão Nacional.

Situação das Equipes

O Itabaiana, tradicional clube sergipano, ainda não engrenou na competição. Com apenas uma vitória e um empate em seis jogos, o time comandado por Roberto Cavalo ocupa a zona de rebaixamento e busca uma recuperação urgente. Além do desempenho irregular, o time sofre com a dificuldade de manter uma escalação estável, algo que compromete o entrosamento em campo.

Já o Caxias vive um cenário bem mais positivo. Vice-líder com 12 pontos, o clube gaúcho pode assumir a liderança da Série C se vencer e contar com um tropeço da Ponte Preta diante do Náutico. Mesmo vindo de derrota para o São Bernardo, o time de Júnior Rocha se mantém confiante, embora sofra com desfalques importantes como o atacante Welder, lesionado.

Prováveis Escalações

Itabaiana: Jefferson; Romeu, Betão, Gustavo Fagundes, Bruno Sena; Kevin, Gabriel Henrique, Valdeci; Wendel, Leilson, Rhuan. Técnico: Roberto Cavalo.

Caxias: Thiago Coelho; Thiago Ennes, Lucas Cunha, Alisson, Marcelo; Vini Guedes, Pedro Cuiabá, Tomas Bastos; Iago, Calyson, Eduardo Melo. Técnico: Júnior Rocha.

Arbitragem e Transmissão

A arbitragem será comandada por Daiane Muniz, com os assistentes Gustavo Rodrigues de Oliveira e Diego Morelli de Oliveira, todos de São Paulo. O quarto árbitro será Arthur Fernandes Azevedo, de Sergipe.

A transmissão ao vivo será feita pelo canal Nosso Futebol+, disponível em plataformas digitais e TV por assinatura.

Destaques e Expectativas

Mesmo com o menor investimento entre os times da Série C, o Itabaiana aposta no fator casa e na recente reforma do Estádio Etelvino Mendonça como estímulos para surpreender o Caxias. A equipe precisa desesperadamente de pontos para sair do Z-4 e aliviar a pressão sobre o técnico Roberto Cavalo.

No lado Grená, os olhos estão voltados para o atacante Eduardo Melo, que substitui Welder na frente e terá a missão de liderar o ataque. A partida também marca uma chance de redenção após a primeira derrota da equipe na temporada sob o comando de Júnior Rocha.

