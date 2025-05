Casa Limpa fez operação na região norte neste sábado

Posted on

16 de outubro de 2024 16:39 Por: Mariana Campos Os comerciantes interessados em expor e comercializar produtos na Feira Crespa 2024, que ocorrerá no dia 20 de novembro, no Parque das Águas, localizado no Jardim Abaeté, devem se inscrever até o dia 31 de outubro, pelo link: https://tinyurl.com/feiracrespa2024. Realizada pela Prefeitura de Sorocaba, por meio […]