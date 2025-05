Governo do Estado anuncia 34ª edição do São João no Parque Anauá

O governador Antonio Denarium, anunciou a realização da 34ª edição do São João no Parque Anauá, que acontecerá entre os dias 22 e 27 de julho de 2025. O evento, que se consolidou como uma das maiores celebrações juninas do País, promete encantar a todos com uma programação diversificada e repleta de tradições.

Conforme o governador, durante os seis dias de programação no Parque Anauá, haverá atrações nacionais e locais em uma festa vibrante e tradicional junina. Os detalhes da programação serão divulgados em breve.

“O São João no Parque Anauá é o Arraial da Família Roraimense. Você não pode perder, será entre 22 a 27 de julho. São seis dias de arraial e seis atrações nacionais, com shows todos os dias”, declarou.

CONCURSO DE QUADRILHAS

Um dos destaques do evento é a realização do Concurso de Quadrilhas Juninas com mais de 30 grupos participando, concorrendo a uma premiação recorde em 2025. As quadrilhas trarão cores, danças e muita animação, representando a cultura local e regional, com o esplendor que já conquistou Roraima e o Brasil, com diversas representantes locais sendo coroadas campeãs de concursos nacionais.

“A todos os quadrilheiros, um grande abraço e obrigado por fazerem dessa festa o que ela se tornou hoje em dia. O São João no Parque Anauá vai contar também com as maiores premiações da história de Roraima para as quadrilhas juninas. É o Governo do Estado valorizando a tradição e as culturas de Roraima”, frisou o governador.

Festejo terá shows e ampla variedade gastronômica

O público também poderá desfrutar de apresentações de bandas locais e diversas atrações nacionais, garantindo uma festa vibrante e cheia de ritmo, bem como de uma praça de alimentação que vai proporcionar uma verdadeira viagem gastronômica com comidas típicas da região.

Segundo o secretário Alex Ferreira, as atrações do São João do Anauá serão contratadas por meio do Programa Turismo com Música do MinC (Ministério da Cultura), via emenda do deputado federal Zé Haroldo Cathedral.

Além do cachê das bandas, a emenda vai garantir os custos com estrutura e também com a divulgação do arraial, que promete se destacar pela sua grandiosidade, pela quantidade e qualidade das atrações, sejam elas nacionais ou locais, para receber visitantes de todas as partes do Brasil, proporcionando momentos inesquecíveis e celebrações que reforçam nossas raízes.

“Nós iremos realizar o maior São João da história de Roraima e a população de Boa Vista e de Roraima é a nossa convidada especial para ir ao Parque Anauá e viver a magia do São João do Anauá, fazendo parte da festa que é um verdadeiro patrimônio cultural do nosso estado”, disse Alex.

Os detalhes sobre a programação, novidades e a abertura para credenciamento de ambulantes serão divulgados em breve pelos meios de comunicação e redes sociais oficiais do Governo de Roraima, além do site da Secult.

