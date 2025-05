Posted on

Novos credenciamentos estão suspensos pelo Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul). A Portaria n° 166, publicada na edição 11.394 do Diário Oficial do Estado (DOE), abrange profissionais e entidades, sejam elas públicas ou privadas. A suspensão foi oficializada nesta terça-feira (23) e está prevista para terminar dentro de 90 dias. Este […]