Castra Móvel estará no Centro de Boa Vista até dia 30

Moradores do Centro e arredores têm até o dia 30 de maio para garantir a castração gratuita de cães e gatos machos no Castra Móvel. A unidade está funcionando na avenida Mário Homem de Melo, 190, Centro – em frente ao SESC. O agendamento ocorre a partir das 8h e, por dia, ocorre até 15 atendimentos.

O castra móvel

Assim, o castra móvel funciona de forma descentralizada, percorrendo diversos bairros do município com o intuito de aproximar o serviço dos tutores e promover saúde e bem-estar aos pets. De janeiro a abril deste ano, foram 2.042 castrações por meio do programa União Pelos Animais, da Unidade de Vigilância e Controle de Zoonoses (UVCZ).

Saindo do centro de Boa Vista, o Castra Móvel seguirá rumo ao bairro Raiar do Sol, com endereço ainda a ser definido e será divulgado nas redes sociais da Prefeitura de Boa Vista.

Fêmeas

A castração em cadelas e gatas, assim como a recuperação pós-cirurgia, requer mais tempo e cuidados. Portanto, os procedimentos são em clínicas, enquanto o agendamento permanece ocorrendo pelo site.

