SONORA – Apicultura migratória: o serviço das abelhas que turbina a produção de maçã

A maior missão das abelhas não é produzir mel: é com a polinização de 73% das espécies agrícolas cultivadas no mundo que esses insetos alimentam a humanidade. Aqui no Brasil, o trabalho das abelhas responde por um valor econômico de R$43 bilhões na produção de alimentos. Um exemplo está na produção da maçã, uma cultura altamente dependente da polinização. Santa Catarina, que é o maior produtor brasileiro da fruta, colheu 628 mil toneladas em 2023, somando R$1 bilhão – desse total, R$988 milhões podem ser atribuídos à participação das abelhas.

A importância desse serviço faz crescer em Santa Catarina a presença de colmeias nos pomares. Alguns fruticultores investem em apiários e os instalam nas proximidades dos plantios, enquanto outros alugam as colmeias durante o período de floração. Essa modalidade, chamada de apicultura migratória, gera renda extra para os apicultores, que levam suas colmeias até os pomares e recebem um valor médio de R$125 por unidade.

O pesquisador da Epagri na Estação Experimental de Caçador, André Sezerino, fala sobre a importância desses insetos:

SONORA