Agência Minas Gerais | Minas Gerais é destaque no prêmio Melhores Vilas Turísticas, da ONU Turismo

Minas Gerais se consolida, mais uma vez, como protagonista do turismo sustentável e de experiência no Brasil. Das oito vilas brasileiras selecionadas para concorrer ao prestigiado prêmio Melhores Vilas Turísticas, promovido pela Organização das Nações Unidas (ONU) Turismo, três estão localizadas em território mineiro: Conceição de Ibitipoca, Delfinópolis e Grão Mogol.

O reconhecimento destaca a força do interior de Minas como guardião de paisagens naturais, práticas culturais centenárias e hospitalidade singular. Além das vilas mineiras, foram indicadas Antônio Prado (RS), Cocanha (SP), Leoberto Leal (SC), Linha Bonita (RS) e Piraí (SC).

“Esse resultado confirma que Minas tem um papel central na construção do turismo de futuro: sustentável, enraizado na cultura local e comprometido com o bem-estar das comunidades. Essas três cidades simbolizam essa nova fase do turismo mineiro”, afirma o secretário de Estado de Cultura e Turismo, Leônidas de Oliveira.

A premiação tem como objetivo reconhecer destinos rurais que adotam práticas sustentáveis e contribuem para o desenvolvimento social, econômico e ambiental. Os vencedores serão anunciados em novembro, durante a Assembleia Geral da ONU Turismo. Atualmente, a rede global conta com 254 vilas reconhecidas mundialmente.

Delfinópolis

Delfinópolis, no Centro-Oeste do estado, é conhecida como paraíso ecológico por suas matas ciliares que abrigam diversas espécies em extinção. As cachoeiras são o principal atrativo. As mais famosas são a Claro; do Luquinha e do Paraíso.

Destaque para a Fazenda Paraíso que conta com oito cachoeiras. Para os turistas que apreciam caminhadas, a cidade oferece trilhas, como Casinha Branca, Pico Dois Irmãos, Chora Mulher e Chapadãozinho.

Grão Mogol

No final do século 17, a procura por diamantes atraiu para o Arraial de Serra de Grão Mogol diversas pessoas interessadas no garimpo. A exploração alavancou o crescimento da cidade e destacou-a como a mais importante cidade da região Norte de Minas Gerais.

Os conjuntos arquitetônicos da avenida Beira-Rio, das ruas Cristiano Belo e Juca Batista levam o turista de volta ao passado. A cidade tranquila e autêntica oferece também aos visitantes locais com paisagens como as da Serra Geral, Trilha do Barão, Cachoeira do Inferno e Gruta Lapa da Água Fria. O centro histórico é tombado pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico (Iepha-MG) desde 2016.

Patrícia Seabra



Conceição de Ibitipoca

Charmoso distrito do município de Lima Duarte, conhecido por sua atmosfera rústica e natureza exuberante. Situado nas proximidades do Parque Estadual do Ibitipoca, atrai visitantes em busca de trilhas, cachoeiras e paisagens de tirar o fôlego, como a Janela do Céu e a Cachoeira dos Macacos.

Suas ruas de pedra, pousadas aconchegantes e opções de gastronomia local criam um ambiente acolhedor, ideal para quem busca contato com a natureza e experiências autênticas no interior de Minas. O clima ameno, aliado à hospitalidade dos moradores, faz de Ibitipoca um destino cada vez mais buscado.