ASSISTIR AO VIVO Universidad Católica x Vitória HOJE (28), SUL-AMERICANA 2025, ESCALAÇÃO E PALPITES

Futebol ao vivo na TV e no celular é hoje: Universidad Católica x Vitória acontece HOJE (28) às 21h30 hs, confira detalhes de transmissão e prováveis escalações.

A partida de hoje é válida pela Copa Sul-Americana acontecerá como na data descrita acima e o mandante do jogo é o primeiro time . Esta será uma das principais partidas desta fase da competição.

Por Notícias do Vasco

Universidad Católica x Vitória: Prévia da decisão no Grupo B da Sul-Americana 2025

Universidad Católica do Equador e Vitória se enfrentam nesta quarta-feira, 28 de maio de 2025, às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito. A partida é válida pela sexta e última rodada do Grupo B da Copa Sul-Americana e promete fortes emoções, principalmente para a equipe brasileira, que ainda sonha com a classificação.

Altitude e pressão no Atahualpa

O duelo será disputado na altitude de Quito, a cerca de 2.850 metros acima do nível do mar, o que representa uma grande dificuldade para times que não estão habituados a essas condições. Jogar em tais circunstâncias exige adaptação física e estratégia para lidar com o desgaste.

Como está o Grupo B

A Universidad Católica chega para o confronto já classificada, liderando o Grupo B com 11 pontos. O Vitória, por sua vez, ocupa a segunda colocação com 6 pontos, seguido por Defensa y Justicia e Cerro Largo, ambos com 4 pontos. Para os baianos, uma vitória é essencial para garantir a vaga na próxima fase.

Último confronto

No primeiro turno, as equipes empataram por 1 a 1 em Salvador, em um jogo equilibrado. Agora, com a vantagem do mando de campo, a Universidad Católica busca encerrar a fase de grupos invicta, enquanto o Vitória tenta surpreender fora de casa.

Técnicos à beira do campo

O time equatoriano é comandado por Diego Martínez, enquanto o Vitória tem à frente Thiago Carpini. Ambos os treinadores sabem da importância estratégica da partida, seja para manter a liderança com autoridade ou para buscar a sobrevivência no torneio.

Expectativa para o jogo

O Vitória entra em campo com a missão clara de vencer para continuar vivo na competição. A partida será uma verdadeira prova de fogo diante de um adversário bem organizado e já classificado. A superação da altitude e a eficiência nas finalizações serão determinantes para o desfecho.

Onde assistir Sul-Americana 2025?

A Copa Sul-Americana 2025 terá transmissão exclusiva no Brasil pelas plataformas de streaming Paramount+ e ESPN/Star+. Alguns jogos também podem ser exibidos na TV fechada pelo grupo Disney (ESPN). Para acompanhar todas as partidas, é necessário assinar um dos serviços disponíveis.