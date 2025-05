Feira do Mel reúne produtores de todo o Estado em Florianópolis, entre 4 e 7 de junho

Consumidor poderá escolher entre as cerca de 55 marcas de méis disponíveis na feira (Fotos: Cristina Gallo)

O Largo da Alfândega, no Centro de Florianópolis, vai receber mais uma vez a feira mais doce do estado, a XXIV Feira do Mel de SC, entre 4 e 7 de junho, somente com produtos catarinenses. A edição de 2025 trará cerca de 55 marcas de méis distribuídos em 35 estandes, com mais de 300 produtores representados. A feira conta com a participação de 11 associações. Como acontece todos os anos, o mel será tabelado (veja a tabela abaixo). A Feira é organizada pela Federação das Associações de Apicultores e Meliponicultores de Santa Catarina (Faasc), Epagri, Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária e prefeitura de Florianópolis e tem apoio do Sebrae/SC, Faesc/Senar/SC, UFSC, Cidasc e Assembleia Legislativa de Santa Catarina.

De acordo com o presidente da FAASC, Agenor Castagna, o evento tem como principal objetivo aproximar o produtor do consumidor, promovendo a venda direta de produtos de origem garantida, com características regionais e preços acessíveis. “A feira busca também divulgar o mel e os demais produtos das abelhas catarinenses, ao mesmo tempo em que fortalece a participação dos pequenos produtores familiares no mercado”, diz Castagna.

A feira está trazendo diversas novidades. Este ano ela está ainda maior, com uma estrutura de 60 metros, 10 a mais que em 2024, trazendo mais espaço para os expositores e conforto ao público. Para melhor atender, o horário foi ampliado e vai funcionar das 8h às 19h de quarta a sexta. No sábado, dia 7, vai encerrar às 16h.

O evento vai lançar dois novos produtos, o Tanjá, uma lata de hidromel gaseificado de tangerina e gengibre, da empresa Néctar Hidromel, de Florianópolis, e o mel com nozes, da Apiário Theobald, de Seara. Entre as novas ações haverá um workshop gastronômico de receitas com mel, com o chef Edu Bacon, catarinense que participou do programa de TV Masterchef Brasil; oficina de produção de hidromel, com a Néctar Hidromel, de Florianópolis, onde será ensinada a receita de vinho de mel; degustação orientada dos méis catarinenses, destacando a diversidade e qualidade regional; e uma exposição com fotos feitas pro profissionais da Epagri e Cidasc.

Feira estará maior neste ano

A exposição de colmeias de abelhas sem ferrão, que ano passado fez sucesso com a garotada, volta à feira. A oficina de decoração de bolachas artesanais, da empresa Bolachas Blumenfeld, de São Bonifácio, que também foi sucesso de público em 2023, está de volta. A UFSC vai mostrar como identificar o mel falso. Estão previstos ainda os sorteios de uma cesta com produtos da feira e de uma colmeia de abelhas sem ferrão. A Epagri também está com ações durante a feira, como acontece anualmente: visita técnica guiada por agrônomos da empresa para escolas e frequentadores da feira, promovendo aprendizado e troca de experiências, distribuição de mudas de plantas nativas e exposição dos trabalhos desenvolvidos no Estado com apicultura e meliponicultora.

A cadeia do mel em Santa Catarina

Santa Catarina reúne 16.843 apicultores e meliponicultores, segundo dados do IBGE (2017). O Estado tem a maior produtividade do Brasil, com uma média de 68 kg/km², frente à média brasileira de 4,8 kg/km². Isso reafirma o papel de Santa Catarina como um dos principais produtores e exportadores de mel do país.

Esse sucesso se deve, em grande parte, à tradição dos produtores catarinenses e ao trabalho de excelência e em conjunto da Faasc, Epagri, Cidasc, Senar e Sebrae, tanto na assistência técnica quanto na organização da cadeia produtiva. A Faasc conta com 50 associações filiadas e representa mais de 2 mil produtores, tendo um papel fundamental nesse processo, promovendo a união e o fortalecimento do setor.

O resultado de todo esse trabalho em conjunto é que a qualidade do mel Catarinense também é destaque. O Estado já conquistou o prêmio de melhor mel do mundo por oito vezes, sendo a última em abril, no Paris International Honey Awards 2025.

Produtos comercializados na feira

Produtos da Colmeia In Natura Alimentos com Mel Mel multifloral Balas Mel monofloral Bolachas Mel composto Biscoito Mel de Melato da Bracatinga Pão Méis de abelhas sem ferrão (mandaçaia, jataí e outras) Bolo Mel em favos Doce Mel cremoso Pão integral Extrato de própolis Alfajor Extrato de própolis de abelha sem ferrão Trufas Própolis in natura Pé de moleque Pólen Cuca Geléia Real Mel com nozes Cosméticos e Derivados Apícolas Bebidas com Mel Pomada Chás Batom Aguardente Shampoo Cerveja Sabonete Hidromel Creme facial Steinhaeger cachaça Colmeias de abelhas sem ferrão Licor de mel

Preço do mel na feira



Produto com preço tabelado Quantidade 1 kg 500g Mel multifloral R$40,00 R$25,00 Mel multifloral com certificação orgânica R$50,00 R$30,00 Mel de Melato da Bracatinga R$50,00 R$30,00

Demais produtos, como méis em baldes ou bisnagas (de outros volumes que não 500g ou 1kg), própolis, pólen etc., têm preço livre.

Quem virá para a Feira do Mel

Cidade Produtor contato Porto União Molimel – Associação de Desenvolvimento Apícola do Rio Espingarda Laércio Carlos 42 98804-4784 Balneário Gaivota AABG – Associação de Apicultores de

Balneário Gaivota Deivide Saccon 48 99914-1935 Ibirama Apirama – Associação de Apicultores de Ibirama Marcos Pandini/ Wilson Keil 47 99795-9393 Major Gercino Acapi – Associação dos Criadores de Abelhas de Pinheiral e Região Solano Rubik 48 98843-4629 Balneário Gaivota Amelsul – Associação de Meliponicultores do Eixo Sul Rislaine Correa 48 99610-1509 Águas Mornas Apiflor – Associação de Apicultores e Meliponicultores da Grande Florianópolis Paulo Vianna 48 99163-5869 Faxinal dos Guedes Afam – Associação Faxinalense de Apicultores e Meliponicultores Ricardo Tomazi 49 9920-2323 Otacílio Costa AAPSC – Associação De Apicultores Do Planalto Serrano Catarinense Alex Buratto 49 99111-9202 Capão Alto Apromel – Associação dos Apicultores de Capão Alto Loeri Armenio 49 99927-3713 Quilombo AAMQ – Associação de Apicultores e Meliponicultores de Quilombo Cleusa Franzen 49 98504-2294 Lontras Alapi – Associação Lontrense de Apicultores Antônio Francisconi 47 98431-8695 Xaxim Melavie Adilso Cunico 49 98871-8608 Salto veloso Tineli apicultura Tiago Ricardo Tineli 49 99934-6592 Balneário Gaivota Apiário Rainha da Flor Rislaine Correa 48 99610-1509 São Bonifácio Mel São Bonifácio Emanoela Rohling / Raimar Rohling 48 99966-4132 /

48 98816-9737 São Bonifácio Mel Pro Apis Emanoela Rohling / Raimar Rohling 49 99966-4132 /

48 98816-9737 Imbituba Apiário Rosa de Saron Elsie 48 3255-3949 São Bonifácio Bolachas Blumenfeld Valkíria 48 988329684 Luzerna Extramel Lourenço / Eduardo 49 99111-6989 / 99963-6703 Xaxim Sulmel Pedro 49 991544073 Lages Mel São Braz Marcelo Perão 49 99966-2247 Alfredo Wagner Crisomel Alexandre Goedert 48 99982-3268 Presidente Getulio Mel Vale das Cachoeiras Heirich Froelich 47 99148-5752 Araranguá Prodapys Célio 48 99137-0655 Botuverá / Grutas Jcbees Claudinei Venancio 47 99954-5637 São Joaquim Apiários Real Jaqueline Cechinel 49 3233-1433 Florianópolis Néctar Hidromel Dylan 48 99911-1118 Campo Alegre (Joinville) Honig Haus Amarildo 47 99995-2037 Joinville Princesa da Serra João Paulo Freisleben/ Gustavo 47 3428 0559

47 98918-6408

47 98844-3204 Seara Apiário Theobald Daniel Theobald 49 99186-6008 Seara Goldenbee Nilson Wissmann 49 98422-5588 Içara Apis Néctar Gabriel Manoel 48 99858-9801 Matos Costa Cerro das Flores Paulo Antal 48 99158-8079

Serviço

O quê: XXIV Feira do Mel de Santa Catarina

Quando: 4 a 7 de junho de 2025

Onde – Largo da Alfândega

Horário – 8h às 19h de quarta à sexta e das 8h às 16h no sábado

Informações e entrevistas

