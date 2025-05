Internacional x Bahia, PALPITES, Assistir ao vivo COM IMAGENS a Libertadores, Hoje (28), ESCALAÇÕES, PALPITES

O jogo entre Internacional x Bahia acontece Hoje (28) às 19 hs. O mandante da partida é o primeiro time do confronto QUE busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pela LIBERTADORES DA AMÉRICA 2025.

Os jogos da Libertadores da América são intensos e repletos de emoção, já que as equipes lutam por uma vaga na competição mais prestigiada do continente sul-americano. Cada partida é crucial, pois define o destino dos clubes e pode moldar o caminho para o sucesso ou a decepção na Copa Libertadores.

Fonte: fortalezasempre.com.br

Internacional x Bahia: Onde assistir e o que esperar do duelo decisivo pela 6ª rodada da fase de grupos da Libertadores 2025

A última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2025 reserva fortes emoções para os torcedores brasileiros. Nesta quarta-feira, dia 28 de maio, às 19h (horário de Brasília), Internacional e Bahia se enfrentam no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), em um confronto direto por uma vaga nas oitavas de final da competição. A partida terá transmissão exclusiva pelo serviço de streaming Paramount+.

Situação no Grupo F

Com cinco rodadas disputadas, o Grupo F chega à rodada final com definições em aberto. O Internacional ocupa a segunda colocação com 8 pontos e precisa apenas de um empate em casa para garantir a classificação. Já o Bahia, que soma 7 pontos e está em terceiro lugar, depende da vitória para seguir vivo na briga pela “Glória Eterna”. Em caso de triunfo, o Tricolor de Aço elimina o Colorado e avança à próxima fase.

A liderança do grupo pertence ao Racing, da Argentina, que já está classificado e deve apenas cumprir tabela na rodada. A definição da segunda vaga fica, portanto, inteiramente entre os dois brasileiros.

Onde assistir Internacional x Bahia ao vivo

A transmissão de Internacional x Bahia será exclusiva do Paramount+, plataforma de streaming que adquiriu os direitos de parte dos jogos da Libertadores 2025. O duelo não será exibido em TV aberta nem em canais fechados.

Expectativa para o jogo

O Internacional, jogando diante de sua torcida no Beira-Rio, espera fazer valer o mando de campo para confirmar a vaga nas oitavas. Com boa campanha em casa até aqui, o time gaúcho deve adotar uma postura cautelosa, jogando com o regulamento embaixo do braço.

Já o Bahia, sob o comando de Rogério Ceni, aposta em sua força ofensiva para buscar os três pontos fora de casa. A equipe tem mostrado evolução no torneio, especialmente após uma vitória convincente na 5ª rodada que manteve vivas suas chances de classificação.

Prováveis escalações

Internacional (técnico: Eduardo Coudet)

Rochet; Bustos, Vitão, Mercado, Renê; Aránguiz, Bruno Henrique, Alan Patrick; Wesley, Wanderson, Enner Valencia.

Bahia (técnico: Rogério Ceni)

Marcos Felipe; Gilberto, Kanu, Cuesta, Luciano Juba; Rezende, Caio Alexandre, Jean Lucas; Thaciano, Biel, Everaldo.

Obs: Escalações sujeitas a alterações até o início da partida.

Conclusão

O confronto entre Internacional e Bahia promete ser um dos mais eletrizantes da última rodada da fase de grupos da Libertadores 2025. Para o time gaúcho, o empate basta. Para os baianos, só a vitória interessa. A decisão começa às 19h, com exclusividade no Paramount+, e vai definir quem segue na luta pelo título continental.

