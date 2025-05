Libertad x Alianza Lima, PALPITES, Assistir ao vivo COM IMAGENS a Libertadores, Hoje (27), ESCALAÇÕES, PALPITES

O jogo entre Libertad x Alianza Lima acontece Hoje (27) às 19 hs. O mandante da partida é o primeiro time do confronto QUE busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pela LIBERTADORES DA AMÉRICA 2025.

Os jogos da Libertadores da América são intensos e repletos de emoção, já que as equipes lutam por uma vaga na competição mais prestigiada do continente sul-americano. Cada partida é crucial, pois define o destino dos clubes e pode moldar o caminho para o sucesso ou a decepção na Copa Libertadores.

Fonte: fortalezasempre.com.br

Independiente Del Valle x Barcelona, PALPITES, Assistir ao vivo COM IMAGENS a Libertadores, Hoje (27), ESCALAÇÕES, PALPITES

Estudiantes x Carabobo, PALPITES, Assistir ao vivo COM IMAGENS a Libertadores, Hoje (27), ESCALAÇÕES, PALPITES

Libertad x Alianza Lima: Onde Assistir, Retrospecto e Prováveis Escalações pela Libertadores 2025

Nesta terça-feira, Libertad e Alianza Lima entram em campo em mais um confronto decisivo pela Copa Libertadores 2025. O jogo promete fortes emoções, já que ambas as equipes chegam embaladas por vitórias em seus campeonatos nacionais e disputam ponto a ponto a classificação no grupo.

Onde assistir Libertad x Alianza Lima

O duelo entre Libertad e Alianza Lima será transmitido ao vivo pela plataforma OneFootball, com acesso online via aplicativo e site. A partida será realizada no Estádio Tigo La Huerta, no Paraguai.

Retrospecto entre Libertad e Alianza Lima

As equipes já se enfrentaram cinco vezes na história da Copa Libertadores. O Libertad leva ampla vantagem no confronto direto: são quatro vitórias dos paraguaios contra apenas uma do Alianza Lima. No entanto, quando jogaram no Estádio Tigo La Huerta, o equilíbrio prevaleceu, com uma vitória para cada lado em dois jogos realizados.

Botafogo x Universidad de Chile, PALPITES, Assistir ao vivo COM IMAGENS a Libertadores, Hoje (27), ESCALAÇÕES, PALPITES

São Paulo x Talleres, PALPITES, Assistir ao vivo COM IMAGENS a Libertadores, Hoje (27), ESCALAÇÕES, PALPITES

Além disso, o Libertad vem de quatro partidas seguidas marcando gols e está invicto nos últimos quatro jogos. Por outro lado, o Alianza Lima também vive bom momento, com duas vitórias consecutivas e sem perder há dois confrontos.

Últimos jogos

Na rodada anterior, o Libertad venceu o General Caballero JLM por 1 a 0, em duelo válido pela Liga Paraguaia Apertura 2025. Já o Alianza Lima triunfou fora de casa contra o Sport Boys Callao, também por 1 a 0, em partida da Liga Peruana 2025.

Prováveis escalações

Libertad (última escalação contra o General Caballero JLM em 24/05/2025):

Goleiro: Rodrigo Morínigo

Defensores: Thomas Gutiérrez, Matías Espinoza, Aarón Troche, Néstor Giménez

Meio-campistas: Diego Viera, Ángel Cardozo, Álvaro Campuzano, Lorenzo Melgarejo

Atacantes: Adrián Alcaraz, Roque Santa Cruz

Alianza Lima (última escalação contra o Sport Boys Callao em 24/05/2025):

Goleiro: Guillermo Viscarra

Defensores: Erick Noriega, Miguel Trauco, Guillermo Enrique, Carlos Zambrano, Renzo Garcés

Meio-campistas: Fernando Gaibor, Pablo Ceppelini

Atacantes: Hernán Barcos, Eryc Castillo, Bassco Soyer

Técnicos em destaque

O treinador do Libertad, Sergio Aquino, tem bom retrospecto recente contra o Alianza Lima: uma vitória em um único confronto. Já Néstor Gorosito, técnico do time peruano, enfrentou o Libertad cinco vezes na carreira, com apenas uma vitória e quatro derrotas.

Expectativas para o confronto

Com ambos os times em boa fase, o duelo promete equilíbrio. O Libertad tentará se impor em casa, onde perdeu apenas duas vezes nos últimos 13 jogos, enquanto o Alianza Lima quer manter sua sequência positiva como visitante, com apenas uma derrota nas últimas cinco partidas fora.

Tags: Libertad x Alianza Lima, Copa Libertadores 2025, onde assistir Libertad, escalações Libertad Alianza, retrospecto Libertadores, futebol sul-americano