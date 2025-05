Palmeiras x Sporting Cristal, PALPITES, Assistir ao vivo COM IMAGENS a Libertadores, Hoje (28), ESCALAÇÕES, PALPITES

O jogo entre Palmeiras x Sporting Cristal acontece Hoje (28) às 21h30 hs. O mandante da partida é o primeiro time do confronto QUE busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pela LIBERTADORES DA AMÉRICA 2025.

Os jogos da Libertadores da América são intensos e repletos de emoção, já que as equipes lutam por uma vaga na competição mais prestigiada do continente sul-americano. Cada partida é crucial, pois define o destino dos clubes e pode moldar o caminho para o sucesso ou a decepção na Copa Libertadores.

Fonte: fortalezasempre.com.br

Palmeiras x Sporting Cristal: onde assistir, horário, palpites e prováveis escalações da Libertadores 2025

LDU Quito x Central Córdoba, PALPITES, Assistir ao vivo COM IMAGENS a Libertadores, Hoje (28), ESCALAÇÕES, PALPITES

Bolívar x Cerro Porteño, PALPITES, Assistir ao vivo COM IMAGENS a Libertadores, Hoje (28), ESCALAÇÕES, PALPITES

O Palmeiras, líder absoluto do Grupo B da Copa Libertadores 2025, enfrenta o Sporting Cristal nesta quarta-feira, 28 de maio, às 21h30 (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo. Este duelo marca a última rodada da fase de grupos antes do mata-mata e promete ser decisivo para o time peruano, que ainda sonha com a classificação.

Situação do Grupo B

O Palmeiras já está garantido nas oitavas de final, com campanha impecável: 15 pontos em cinco jogos, 100% de aproveitamento. A equipe busca manter esse domínio e confirmar sua melhor campanha geral na competição. Já o Sporting Cristal ocupa a terceira colocação e depende de uma vitória sobre o Verdão, além de um resultado negativo do Cerro Porteño contra o Bolívar, para avançar à próxima fase.

Onde assistir Palmeiras x Sporting Cristal ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo pela Globo (TV aberta) e também pelo streaming Paramount+. Os torcedores que não puderem assistir na TV aberta podem acompanhar pelo serviço digital.

Palpites para Palmeiras x Sporting Cristal

André Donke: Palmeiras 2 x 0 Sporting Cristal

Paulo Cobos: Palmeiras 2 x 0 Sporting Cristal

Ubiratan Leal: Palmeiras 3 x 0 Sporting Cristal

Os especialistas apostam na vitória do Palmeiras, que vem muito sólido e forte, especialmente jogando em casa.

Flamengo x Deportivo Táchira, PALPITES, Assistir ao vivo COM IMAGENS a Libertadores, Hoje (28), ESCALAÇÕES, PALPITES

Nacional x Atlético Nacional, PALPITES, Assistir ao vivo COM IMAGENS a Libertadores, Hoje (28), ESCALAÇÕES, PALPITES

Prováveis escalações

Palmeiras (técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo, Piquerez; Emiliano Martínez, Lucas Evangelista, Richard Ríos; Estêvão, Facundo Torres, Vitor Roque.

O Verdão deve seguir desfalcado de Felipe Anderson, que está com problema muscular, e Bruno Rodrigues, ainda em transição física.

Sporting Cristal (técnico: Paulo Autuori)

Enriquez; Sosa, Romero, Chávez, Lutiger; Gonzáles, Távara, Pretell; Cabellos, Cauteruccio, Pacheco.

O time peruano mantém a base das últimas partidas para tentar um resultado surpreendente fora de casa.

Arbitragem

Árbitro: Wilmar Roldán (COL)

Assistentes: Jhon Leon (COL) e David Fuentes (COL)

VAR: Leonard Mosquera (COL)

Considerações finais

O duelo entre Palmeiras e Sporting Cristal será uma verdadeira prova de força para os peruanos e uma oportunidade para o Verdão consolidar sua campanha irretocável na Libertadores 2025. Com o mando de campo e um elenco forte, o Palmeiras parte como favorito para vencer e garantir sua liderança com 18 pontos, mantendo a invencibilidade e embalando para a fase eliminatória.

Tags: Palmeiras x Sporting Cristal, Libertadores 2025, onde assistir, Allianz Parque, Copa Libertadores, futebol ao vivo, Paramount+, Globo, escalações, palpites.