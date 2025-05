Secretaria de Meio Ambiente realiza doação de mudas durante corrida no bairro Pedrinha – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

No último domingo (25), foi realizada uma corrida no bairro Pedrinha, promovida pela empresa Trilhas e Montanhas, com o apoio da Prefeitura de Guaratinguetá. Durante o evento, a Secretaria de Meio Ambiente marcou presença com uma ação de conscientização ambiental por meio da doação de 120 mudas de plantas nativas.

A iniciativa foi um sucesso: todas as mudas disponibilizadas foram entregues ao público participante, demonstrando o interesse da população pelas questões ambientais e a efetividade da ação.

A atividade reforça o compromisso da Prefeitura com a preservação ambiental e o incentivo à sustentabilidade no município. A participação ativa da comunidade mostra que, juntos, é possível construir uma cidade mais verde e consciente. 😉🌿