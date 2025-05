Guardas Municipais de Boa Vista recebem capacitação para uso de novos armamentos

Posted on

Considerada a mais antiga do Estado, a Festa do Divino Espírito Santo mantém a tradição e a fé dos devotos em Coxim. Esta grande celebração tem o apoio do Governo do Mato Grosso do Sul. O governador Eduardo Riedel participou na sexta-feira (12) do início da 129ª edição da festa, prestigiando este momento que faz […]