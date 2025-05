Projeto “Tô de boa…drogas nem pensar!” é aplicado em escolas da rede municipal de ensino – Agência de Notícias

Fotos: Divulgação/Sedu

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria da Educação (Sedu) e da Secretaria de Segurança Urbana (Sesu), está desenvolvendo um projeto voltado à orientação e sensibilização de alunos da rede municipal de ensino sobre o uso de drogas. O projeto é direcionado a alunos dos anos finais do Ensino Fundamental.

“O objetivo é promover discussões importantes sobre os riscos e as consequências do uso de substâncias psicoativas, além de oferecer informações para que os alunos possam tomar decisões mais conscientes em relação à saúde e ao bem-estar, prevenindo o uso de drogas”, afirma a gestora de Desenvolvimento Educacional da Sedu, Flávia Arruda, que é uma das responsáveis pelo projeto, ao lado do assessor de gabinete da Sesu, André Moron.

A atividade contará com palestras e orientações ministradas por profissionais especializados da Sesu, visando esclarecer dúvidas e sensibilizar os estudantes sobre a importância de se manter longe desse tipo de substâncias. O intuito é o de construir uma cultura de prevenção nas escolas da rede municipal. Foram incluídas no cronograma de ações desse projeto as escolas da rede que oferecem os anos finais do Ensino Fundamental: E.M. “Prof. Flávio de Souza Nogueira”, E.M. “Dr. Getúlio Vargas”, E.M. “Matheus Maylasky”, E.M. “Leonor Pinto Thomaz” e E.M. “Dr. Achilles de Almeida”.

Entre os principais pontos do projeto estão as discussões sobre as consequências físicas, emocionais e sociais do uso de drogas e sobre a importância da prevenção. As palestras ocorrem de modo interativo com a participação dos alunos.