Saúde em Obras: Estado entrega revitalização da UTI no Hospital Nereu Ramos em Florianópolis

O secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi, entregou nesta terça-feira, 27, a revitalização da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Nereu Ramos, instituição da rede própria, em Florianópolis. A UTI conta com 10 leitos e passou pela primeira reforma completa desde a sua criação em 1998. O investimento do Governo do Estado foi de cerca de R$ 172 mil.

“Desde o início de 2023, o governador Jorginho Mello deu a determinação para passarmos a Saúde de Santa Catarina a limpo, com a implementação de programas, novas estratégias, realização de cirurgias, também com a revitalização de todas as estruturas existentes. Com essas melhorias, nós conseguimos entregar mais dignidade para quem trabalha, para quem é atendido e quem ganha sempre é o cidadão catarinense”, destaca o secretário Diogo Demarchi.

A reforma contemplou a recuperação das paredes danificadas, instalação de bate-macas, novas luminárias localizadas ao lado das camas, substituição de portas e alargamento das portas dos isolamentos, pintura e instalação de novos chuveiros. Além disso, está sendo revitalizado todo o andar superior, onde está localizada a sala de descanso médico, de enfermagem, de fisioterapeutas, de residentes, copa e sala de reuniões, além de substituição de móveis dos banheiros e do piso da escada.

“O Governo do Estado reformou a nossa UTI de 10 leitos, uma unidade que há muitos anos não passava por melhorias. Estamos entregando aos nossos servidores e pacientes uma UTI de qualidade, com tecnologia e preparada para oferecer um atendimento de excelência. Vale lembrar que essa é a única UTI do SUS em Santa Catarina reconhecida como de alta performance pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira (AMIB). É um presente valioso do Governo do Estado para todos nós”, informa a médica infectologista e diretora do hospital, Renata Zomer.

A diretora também compartilhou um retrato das condições anteriores da unidade. “Antes da reforma, a situação era bastante precária. Não havia banheiros adequados para dar banho nos pacientes dos leitos não isolados, as paredes estavam danificadas, com buracos. As camas do isolamento não saíam pela porta, e era necessário desmontá-las. Agora, temos um espaço renovado: com bate-macas, armários novos, chuveiros para os pacientes. Tudo pensado para oferecer mais dignidade e qualidade de vida a quem precisa de cuidados intensivos”, acrescenta.

A obra foi viabilizada por meio da ata de manutenção do HNR e com o apoio de voluntários para a criação de uma UTI provisória com seis leitos, permitindo que o atendimento não fosse interrompido durante os trabalhos. A inauguração é motivo de emoção para aqueles que acompanham de perto o dia a dia do hospital.

“O que estamos vendo aqui hoje realmente nos surpreende. É fruto de muito esforço, de uma gestão comprometida, que acompanhamos de perto. Falo em nome da Associação Amigos do Hospital Nereu Ramos e posso afirmar: é emocionante perceber o quanto essa parceria entre a associação, a direção e toda a unidade é essencial. Ela não só fortalece o trabalho voluntário, mas também oferece estrutura e acolhimento aos nossos voluntários, que se sentem mais à vontade para contribuir com aquilo que é mais importante: o bem-estar dos pacientes”, disse o diretor Administrativo da Associação Amigos do Hospital Nereu Ramos, Mário Pacheco.

