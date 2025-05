Semana do Meio Ambiente reúne integrantes de projetos sociais para troca de saberes em Boa Vista

Foto: Divulgação Semuc



O Dia Mundial do Meio Ambiente é comemorado no dia 5 de junho, mas no programa Dedo Verde, da Prefeitura de Boa Vista, o cuidado com a natureza ocorre o ano todo. Por isso, nessa quarta-feira, 28, iniciou a Semana do Meio Ambiente no Horto Municipal.

O evento abre as portas para integrantes do Conviver e Cabelos de Prata, alunos de escolas indígenas e população em geral com o objetivo de promover troca de experiências até o dia 3 de junho.

Com o tema “A força silenciosa da natureza: Entre folhas e raízes”, o evento é feito pelos 185 integrantes do programa. Os visitantes conferiram uma exposição de plantas medicinais e participaram de um quiz que teve mudas produzidas pelo programa como premiação. Segundo a gerente do Dedo Verde, Elohana Cavalcante, a semana é uma extensão do trabalho feito pelos integrantes o ano inteiro, visando fortalecer a consciência ambiental.

“O Dedo Verde forma guardiões do futuro da natureza. Ensinamos aos jovens a protegerem o meio ambiente. Assim, os integrantes levam o conhecimento ambiental. Então, estamos de portas abertas durante esta semana para receber visitantes e a todos os que amam a natureza e desejam um mundo melhor”, disse.

Trocas de experiência

Isabelle Emanuelly, de 16 anos, recebeu os visitantes para a abertura do evento. Há 2 anos no Dedo Verde, a jovem adora ações como a troca experiências com visitantes e a doação de mudas produzidas. Para ela, a consciência ambiental é única e, no futuro, pretende seguir como educadora ambiental no programa.

“Me tornar uma integrante ajudou a aprofundar o meu interesse por plantas e o meio ambiente como um todo. O conhecimento que adquiri aqui é único. Aprendi coisas que não conhecia na escola. Para o futuro, espero voltar como educadora ambiental e ajudar na formação de outros jovens. Eu adoro o Dedo Verde”, disse.

O evento também é um espaço onde pessoas de todas as idades podem trocar experiências sobre plantas. A integrante do Cabelos de Prata, Ana Maria Luz, de 65 anos, adorou a amostra de plantas medicinais feita pelos jovens do Dedo Verde. Como amante da natureza, ela elogiou e enfatizou a importância do projeto na proteção do meio ambiente.

“A natureza agradece. Esse projeto é muito importante, porque aqui os integrantes saem com consciência. No Dedo verde, mudas e compostos orgânicos são produzidos. Então, isso ajuda cuidar do nosso planeta, algo essencial para a humanidade”, finalizou.

Dedo Verde e meio ambiente

Com foco na proteção social, o Dedo Verde conta com ações educativas, ambientais, de saúde e atividades recreativas. Atualmente, conta com 185 integrantes, que dispõem de acompanhamento psicossocial e pedagógico para a prevenção de riscos, além de fortalecimento dos vínculos sociais e familiares e voltados ao protagonismo juvenil com ênfase na cidadania ambiental.

Fonte: Da Redação