SONORA – Aeroporto de Correia Pinto é incluído no programa de concessões do Ministério de Portos e Aeroportos

Nos dias 12 e 13 de abril, Guaratinguetá marcou presença no 9º Campeonato Elite de Dança, realizado pela FADENP (Federação de Dança Esportiva do Estado de São Paulo), com apresentações no estilo Hip Hop. Essa modalidade deu início ao calendário oficial de competições da temporada. A cidade participou com 43 atletas inscritos — um número […]