Iguatu x Maranhão; Onde Assistir, Palpites, Escalações, Horário e Informações do Jogo da Série D

Maranhão tem força máxima para duelo decisivo contra Iguatu pela Série D

O Maranhão Atlético Clube, conhecido como Demolidor de Cartazes, se prepara para um confronto crucial pela 7ª rodada do Grupo A2 da Série D do Campeonato Brasileiro. O duelo contra o Iguatu-CE, que acontece nesta sexta-feira, 30 de maio, promete ser uma verdadeira batalha pela classificação à próxima fase da competição nacional.

Maranhão com força máxima

Para o embate fora de casa, o MAC contará com seus principais atletas à disposição. O lateral-esquerdo André Radija e o meia-atacante Ryan viajaram com o grupo e devem reforçar o time após ausências na última partida contra o Parnahyba.

André Radija ficou de fora do confronto anterior por conta de uma lesão na coxa, enquanto Ryan foi poupado devido a um desconforto sentido no aquecimento e não entrou em campo. Ambos, recuperados, estão prontos para reforçar a equipe e aumentar as chances de vitória no jogo desta sexta-feira.

RESULTADO DO SORTEIO TIMEMANIA 2248 DE HOJE TERÇA (27/05)

ASSISTIR Ituano x Floresta Ao VIVO Grátis Brasileiro SÉRIE C 2025, HOJE (25/05), PRÉ-JOGO, PALPITES

Situação do Maranhão na tabela

Atualmente, o Maranhão ocupa a 5ª posição do grupo A2, somando 7 pontos. Uma vitória contra o Iguatu será fundamental para o time entrar na zona de classificação, ocupada pelos quatro primeiros colocados. O duelo é, portanto, um confronto direto pelo G-4, aumentando ainda mais a importância do resultado.

Preparação para o jogo

O elenco realizou seu último treino na quinta-feira (29), encerrando a preparação para a partida. O técnico e a comissão técnica têm apostado na força máxima para buscar o resultado positivo fora de casa e manter vivo o sonho de avançar na competição.

Provável escalação do Maranhão

O técnico deve manter a base da equipe que vem atuando nas últimas rodadas, com a volta dos jogadores que estavam lesionados ou poupados, como André Radija e Ryan, fortalecendo o meio-campo e a defesa.

Informações do confronto

Data: Sexta-feira, 30 de maio de 2025

Sexta-feira, 30 de maio de 2025 Horário: 19h

Local: Estádio Morenão, Iguatu-CE (estádio do adversário)

Estádio Morenão, Iguatu-CE (estádio do adversário) Competição: Campeonato Brasileiro Série D – 7ª rodada do Grupo A2

Conclusão

Este duelo contra o Iguatu é um verdadeiro divisor de águas para o Maranhão na Série D. Com a volta de peças importantes e o objetivo claro de entrar no G-4, o Demolidor de Cartazes promete lutar com todas as forças para sair com a vitória. A torcida maranhense acompanha na expectativa e apoio para que o time consiga a classificação e avance rumo aos objetivos da temporada.

ASSISTIR Anápolis x Maringá Ao VIVO Grátis Brasileiro SÉRIE C 2025, HOJE (25/05), PRÉ-JOGO, PALPITES

ASSISTIR Ypiranga x Tombense Ao VIVO Grátis Brasileiro SÉRIE C 2025, HOJE (25/05), PRÉ-JOGO, PALPITES

Tags: Maranhão Atlético Clube, Série D 2025, Iguatu, Campeonato Brasileiro Série D, força máxima, classificação, G4, futebol maranhense, futebol brasileiro

jogos de hoje

Onde assistir a Série D 2025

A transmissão da Série D do Campeonato Brasileiro ainda não possui confirmação oficial para todas as partidas da rodada. No entanto, há grande expectativa de que alguns jogos, incluindo Monte Azul x Cascavel, possam ser exibidos por canais digitais e plataformas de streaming. Entre os possíveis meios, destacam-se os canais chineses com cobertura esportiva, que já transmitiram partidas da competição em anos anteriores.

Além disso, canais oficiais dos clubes, como a TV Serpente do FC Cascavel no YouTube, costumam transmitir os jogos ao vivo, oferecendo uma alternativa gratuita e acessível para os torcedores acompanharem os confrontos em tempo real. Fique atento às redes sociais dos clubes para atualizações sobre a transmissão confirmada.