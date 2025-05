Olimpia x San Antonio Bulo-Bulo, PALPITES, Assistir ao vivo COM IMAGENS a Libertadores, Hoje (29), ESCALAÇÕES, PALPITES

O jogo entre Olimpia x San Antonio Bulo-Bulo acontece Hoje (29) às 19 hs. O mandante da partida é o primeiro time do confronto QUE busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pela LIBERTADORES DA AMÉRICA 2025.

Os jogos da Libertadores da América são intensos e repletos de emoção, já que as equipes lutam por uma vaga na competição mais prestigiada do continente sul-americano. Cada partida é crucial, pois define o destino dos clubes e pode moldar o caminho para o sucesso ou a decepção na Copa Libertadores.

Fonte: fortalezasempre.com.br

Olimpia x San Antonio Bulo-Bulo: Onde Assistir, Horário e Prognóstico da Rodada Final da Libertadores 2025 – Grupo H

Nesta quarta-feira, 29 de maio de 2025, às 19h (horário de Brasília), o tradicional clube paraguaio Olimpia recebe o San Antonio Bulo-Bulo, da Bolívia, no Estádio Tigo Manuel Ferreira, em Assunção, pela 6ª e última rodada da fase de grupos da CONMEBOL Libertadores 2025, Grupo H. A partida será transmitida ao vivo no Paramount+.

Ambas as equipes buscam fechar sua participação na competição com dignidade, embora suas chances de classificação sejam praticamente nulas. Ainda assim, o confronto promete movimentar os torcedores, especialmente pelo contexto curioso envolvendo a ascensão meteórica do San Antonio Bulo-Bulo no cenário continental.

📊 Situação do Grupo H

Após cinco rodadas, o Grupo H da Libertadores está bastante definido no topo, com duas equipes já classificadas, enquanto San Antonio Bulo-Bulo (3º) e Olimpia (4º) lutam por uma improvável vaga na Sul-Americana. O time boliviano soma 2 pontos, fruto de dois empates, enquanto o Olimpia tem apenas 1 ponto e nenhuma vitória nesta edição.

Apesar da colocação, o histórico recente entre as equipes é equilibrado, com o primeiro confronto entre os dois na fase de grupos terminando em um empate sem gols.

📈 Probabilidades e Cotações

As casas de apostas, como a Bet365, apontam amplo favoritismo do Olimpia jogando em casa:

Vitória do Olimpia : 1.22

: 1.22 Empate : 7.50

: 7.50 Vitória do San Antonio Bulo-Bulo: 11.00

Mesmo com uma campanha fraca, o peso da camisa do tricampeão da América e o mando de campo colocam o time paraguaio como grande favorito.

🔍 Destaques Individuais

Do lado do Olimpia, o jogador Junior Barreto se destacou na última partida, principalmente nos aspectos defensivos. O zagueiro lidera as estatísticas do time em termos de defesa e posicionamento, com 68 pontos na métrica DEF do Sofascore.

Já pelo lado do San Antonio, o atacante Oswaldo Blanco é quem mais chama atenção, sendo o mais criativo da equipe com 48 pontos em criação (CRE), além de ser o mais perigoso no ataque.

📋 Prováveis Escalações

Olimpia – Técnico: Francisco Arce (Chiqui)

Martino; Salcedo, Barreto, Gómez e Torres; Caballero, Cardozo, Velázquez e Romero; Díaz e González.

San Antonio Bulo-Bulo – Técnico: Juan Pastén

Pérez; Maldonado, Chávez, Ríos e Muñoz; Blanco, Quiroga, Zeballos e Mendoza; Arce e Moreno.

🧠 Análise e Prognóstico

Apesar da fraca campanha, o Olimpia deve se impor no Tigo Manuel Ferreira diante de um adversário limitado tecnicamente e que ainda não venceu na competição. O time boliviano mostrou certa organização defensiva, mas sofre com a falta de profundidade no elenco e experiência em jogos de alto nível continental.

A expectativa é de um jogo com domínio do Olimpia, que deve aproveitar o fator casa para conquistar sua primeira e única vitória na fase de grupos. A equipe também pode se beneficiar de uma possível rotação do adversário, que já dá sinais de foco em competições locais.

📺 Onde Assistir

Transmissão ao vivo : Paramount+

: Paramount+ Horário : 19h (de Brasília)

: 19h (de Brasília) Data : Quarta-feira, 29 de maio de 2025

: Quarta-feira, 29 de maio de 2025 Local : Estádio Tigo Manuel Ferreira, Assunção – Paraguai

: Estádio Tigo Manuel Ferreira, Assunção – Paraguai Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (Brasil)

