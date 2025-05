Tuna Luso x GAS; Onde Assistir, Palpites, Escalações, Horário e Informações do Jogo da Série D

Por MRNews



Tuna Luso x GAS: Pré-Jogo da Rodada 7 do Brasileirão Série D 2025 – Grupo 1

Neste domingo, 1º de junho de 2025, às 15h00 (horário de Brasília), Tuna Luso e GAS se enfrentam pela 7ª rodada do Grupo 1 da 1ª fase do Brasileirão Série D 2025. O confronto será decisivo para as duas equipes que buscam pontos importantes para garantir a classificação na competição nacional.

Histórico e Desempenho das Equipes

Tuna Luso ocupa a 2ª colocação do grupo com 11 pontos em 6 jogos, somando 3 vitórias, 2 empates e apenas 1 derrota. A equipe marcou 10 gols e sofreu 5, apresentando média de 1,67 gols por partida. Apesar do bom desempenho, a equipe ainda busca a regularidade para manter a liderança próxima ao Manauara EC, que lidera com 12 pontos.

Já o GAS está em 7º lugar, com 4 pontos conquistados em 6 jogos, com apenas 1 vitória, 1 empate e 4 derrotas. O time marcou 8 gols, mas sofreu 12, e apresenta média de 1,33 gols por jogo. A equipe enfrenta uma fase difícil e precisa da vitória para subir na tabela e evitar complicações na classificação.

Prováveis Escalações e Desfalques

A Tuna Luso deve contar com seus principais jogadores, como Vinícius, Luã Niger, Jonilson, e Wesley, que têm sido fundamentais na campanha da equipe. No último jogo contra o Independência-AC, jogadores como Bruno Menezes e Ronaldy também foram destaques.

O GAS, por sua vez, aposta em atletas como Katê, Romário, Gabriel Gonçalves e Marquinhos. No confronto recente contra o Manaus FC, a equipe mostrou resistência, mas busca ajustar o sistema defensivo para melhorar os resultados.

Análise do Confronto

O embate promete ser equilibrado, considerando o estilo ofensivo do Tuna Luso contra a necessidade de reação do GAS. A Tuna Luso vem de 3 jogos invictos, enquanto o GAS enfrenta um momento difícil, com 5 jogos sem vitória.

O fator casa pode ser determinante, pois a Tuna Luso joga diante de sua torcida, que promete empurrar o time para mais uma vitória. Por outro lado, o GAS tem potencial para surpreender, sobretudo se conseguir explorar contra-ataques rápidos e eficiência nas finalizações.

Brasileirão Série D 2025 – Grupo 1: Classificação Atualizada

Manauara EC – 12 pontos Tuna Luso – 11 pontos Independência-AC – 11 pontos Manaus FC – 9 pontos Águia – 9 pontos Trem – 8 pontos GAS – 4 pontos SC Humaitá – 0 ponto

Palpite para o jogo Tuna Luso x GAS

Com o desempenho superior e o fator casa, a Tuna Luso chega como favorita para o confronto. No entanto, o GAS pode surpreender se melhorar a defesa e aproveitar as oportunidades. Um jogo com gols de ambos os lados é esperado, mas a vitória tende a ficar com a Tuna Luso.

Onde assistir a Série D 2025

A transmissão da Série D do Campeonato Brasileiro ainda não possui confirmação oficial para todas as partidas da rodada. No entanto, há grande expectativa de que alguns jogos, incluindo Monte Azul x Cascavel, possam ser exibidos por canais digitais e plataformas de streaming. Entre os possíveis meios, destacam-se os canais chineses com cobertura esportiva, que já transmitiram partidas da competição em anos anteriores.

Além disso, canais oficiais dos clubes, como a TV Serpente do FC Cascavel no YouTube, costumam transmitir os jogos ao vivo, oferecendo uma alternativa gratuita e acessível para os torcedores acompanharem os confrontos em tempo real. Fique atento às redes sociais dos clubes para atualizações sobre a transmissão confirmada.