Caer amplia rede adutora para reforçar abastecimento em Boa Vista

A Caer (Companhia de Águas e Esgotos de Roraima) está finalizando a construção de mais 359 metros de rede adutora de água, com tubulação de 100 milímetros no bairro Jardim Floresta.

A nova rede será interligada ao poço artesiano que foi perfurado recentemente na região, tornando o sistema de abastecimento mais eficiente e com a pressão adequada. O novo poço tem produção média de 50 mil litros de água por hora.

Com investimento de R$ 250 mil, a obra aumentará a oferta de água na região, garantindo ainda, o abastecimento para 250 residências do programa Minha Casa Minha Vida, previstas para serem construídas no bairro.

“Os poços artesianos e extensões de rede são essenciais para manter a rede de abastecimento da capital com pressão adequada. Mais um passo rumo à universalização do acesso à água potável”, afirmou o presidente da Caer, James Serrador.

Atualmente, Boa Vista possui 106 poços artesianos, que são responsáveis por 30% da água produzida e distribuída na Capital.

