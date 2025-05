Detran-RR encerra programação da campanha Maio Amarelo 2025

O Detran-RR (Departamento Estadual de Trânsito de Roraima) realizará uma grande intervenção educativa para marcar o encerramento da campanha Maio Amarelo 2025. Será às 8h desta sexta-feira, 30, em frente ao Departamento, em parceria com a empresa Hemisul.

Durante este mês de maio, a DPET (Divisão de Prevenção e Educação para o Trânsito) do Detran-RR promoveu várias ações de sensibilização e conscientização sobre os cuidados para se evitar sinistros de trânsito e as consequências para quem descumpre as regras.

O presidente do Detran-RR, Diego Aragão, informou que as ações tiveram êxito, devido ao apoio das instituições Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiros, Samu e Sest Senat. “Todos estiveram empenhados em participar das atividades voltadas para a conscientização no trânsito, levando informações sobre a responsabilidade que cada condutor, ciclista e pedestre deve ter para preservar vidas”.

Ele destacou que essa união entre os órgãos que lidam com a segurança viária é importante, pois todos trabalham com a finalidade de salvar vidas, por meio da educação e fiscalização. “Essa parceria é de interesse comum a todos nós, pois queremos reduzir o número de sinistros no trânsito em Roraima”, enfatizou Aragão.

A chefe da DPET, a agente de fiscalização de trânsito Ruth Prill, disse que para o Maio Amarelo em Roraima foi elaborada uma extensa programação, com a participação dos alunos do Projeto Jovem Condutor.

“Realizamos diversas atividades como palestras e blitze educativas em instituições públicas e privadas, tanto em Boa Vista como em outros municípios do Estado. Mas, esse trabalho vai continuar, porque temos a missão de tornar o trânsito um ambiente seguro para todos”, ressaltou.

