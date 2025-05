Polícia Civil encerra ciclo de palestras educativas com ação no Cantá

Posted on

Um acordo de cooperação técnica firmado entre o Ministério do Turismo e a Secult (Secretaria de Cultura e Turismo), vai permitir que o Detur (Departamento de Turismo) fiscalize as empresas prestadoras de serviços turísticos no Estado. O objetivo é oferecer melhores condições de recepção e atendimento aos visitantes. De acordo com o diretor do Detur, […]