Prefeitura de Sorocaba dá início à implantação de dispositivo de lazer no bairro Vila Sabiá – Agência de Notícias

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Serviços Públicos e Obras (Serpo), deu início, na manhã desta sexta-feira (30), às obras de implantação de dispositivo de lazer (miniparque aquático), localizado nas ruas Antônio Gazzola e Rua Frei Henrique Schween, na Vila Sabiá, Zona Sul da cidade. As melhorias serão executadas pela empresa de nome fantasia, Oca Burguer.

“É uma obra que chamará a atenção da cidade para o bairro Vila Sabiá e trará melhorias para a população, principalmente para as crianças, que terão opção de lazer e recreação nos dias de calor”, destacou o prefeito Rodrigo Manga.

“Um tempo atrás conseguimos fazer a cobertura da quadra e a iluminação, por meio de uma emenda parlamentar, melhorando o espaço para a prática de esportes. Agora, a obra consiste em uma área de passeio e um chafariz interativo para as crianças poderem brincar. Conto com a população para cuidarem e zelarem desse novo espaço”, pediu o secretário de Obras, Darwin de Almeida Rosa.

Também estiveram presentes no evento o secretário de Mobilidade (Semob), Carlos Eduardo Paschoini; o secretário de Segurança Urbana (Sesu), João Alberto Corrêa Maia; o secretário da Habitação e Regularização Fundiária (Sehab), Sérgio Barreto; o ouvidor-geral do Município, Evandro Bueno e o diretor-geral do Saae (Serviço Autônomo de Água e Esgoto), Elisandro Bessa Cavalcante.