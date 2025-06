Barcelona-BA x Sergipe; Onde Assistir, Palpites, Escalações, Horário e Informações do Jogo da Série D

Por MRNews



Brasileirão Série D 2025: Barcelona BA x Sergipe – Análise Completa e Palpite

A Série D do Campeonato Brasileiro é o palco onde muitos clubes tradicionais e emergentes do futebol nacional lutam pelo sonho de alcançar as divisões superiores. No sábado, dia 1º de junho de 2025, às 16h00 (horário de Brasília), Barcelona de Ilhéus (BA) e Sergipe se enfrentam no Estádio Governador Roberto Santos, em Salvador, pela 7ª rodada da competição.

Situação Atual na Tabela – Grupo 4

No momento, o Barcelona BA ocupa uma das últimas posições no Grupo 4, com apenas 4 pontos em 6 jogos, enquanto o Sergipe figura entre os primeiros colocados, somando 8 pontos. A diferença de desempenho reflete diretamente no favoritismo para a partida, embora a imprevisibilidade da Série D torne qualquer confronto equilibrado.

Posição Time Pts J V E D GP GC SG 4º Sergipe 8 6 2 2 2 5 3 2 7º Barcelona BA 4 6 0 4 2 3 10 -7

Desempenho Recente: Barcelona BA

O Barcelona de Ilhéus atravessa uma fase bastante complicada. Nos últimos seis jogos, a equipe não venceu nenhuma vez, empatou quatro e perdeu duas. O ataque marcou apenas 3 gols, enquanto a defesa foi vazada 10 vezes, com destaque negativo para a goleada sofrida por 4 a 0 contra o ASA.

ASSISTIR CSA x São Bernardo Ao VIVO Grátis Brasileiro SÉRIE C 2025, HOJE (01/06), PRÉ-JOGO, PALPITES

ASSISTIR Maringá x Ituano Ao VIVO Grátis Brasileiro SÉRIE C 2025, HOJE (01/06), PRÉ-JOGO, PALPITES

O clube tenta se reorganizar, com foco na melhora defensiva e ofensiva, investindo nos treinos em posse de bola e transições rápidas. A equipe técnica também busca aumentar o entrosamento entre os jogadores para reverter o desempenho abaixo do esperado.

Desempenho Recente: Sergipe

O Sergipe, por outro lado, vem em trajetória de recuperação e demonstra equilíbrio em campo. Em seis partidas, somou duas vitórias, dois empates e duas derrotas. Destaque para a vitória fora de casa por 3 a 0 contra o Lagarto, resultado que deu confiança ao elenco.

A equipe sergipana tem se mostrado sólida defensivamente, com média de 0,5 gol sofrido por partida, e foca agora em melhorar a eficiência ofensiva. A preparação para o duelo contra o Barcelona BA inclui ajustes táticos e busca de maior controle da posse de bola.

Palpite e Expectativas para Barcelona BA x Sergipe

Com base no retrospecto recente, o Sergipe chega como favorito para este confronto, mesmo atuando fora de casa. A equipe vive momento mais estável, enquanto o Barcelona BA ainda tenta se reencontrar na competição. A expectativa é de um jogo com poucas chances claras, dado o desempenho ofensivo limitado de ambos os times até aqui.

ASSISTIR Confiança x Brusque Ao VIVO Grátis Brasileiro SÉRIE C 2025, HOJE (01/06), PRÉ-JOGO, PALPITES

ASSISTIR Tombense x Anápolis Ao VIVO Grátis Brasileiro SÉRIE C 2025, HOJE (01/06), PRÉ-JOGO, PALPITES

Palpite: Vitória do Sergipe ou empate (Dupla chance)

Gols na partida: Menos de 2,5 gols

Onde assistir Barcelona BA x Sergipe

A transmissão da Série D do Brasileirão costuma ser realizada através de plataformas como Futebol Interior, InStat TV e canais locais via YouTube ou redes de streaming regionais. Fique atento aos perfis oficiais dos clubes para mais informações.

Tags:

#SérieD #BarcelonaBA #Sergipe #CampeonatoBrasileiro #PalpitesFutebol #FutebolNordestino #EstádioRobertoSantos #FutebolBaiano #FutebolSergipano #Brasileirão2025

jogos de hoje

Onde assistir a Série D 2025

A transmissão da Série D do Campeonato Brasileiro ainda não possui confirmação oficial para todas as partidas da rodada. No entanto, há grande expectativa de que alguns jogos, incluindo Monte Azul x Cascavel, possam ser exibidos por canais digitais e plataformas de streaming. Entre os possíveis meios, destacam-se os canais chineses com cobertura esportiva, que já transmitiram partidas da competição em anos anteriores.

Além disso, canais oficiais dos clubes, como a TV Serpente do FC Cascavel no YouTube, costumam transmitir os jogos ao vivo, oferecendo uma alternativa gratuita e acessível para os torcedores acompanharem os confrontos em tempo real. Fique atento às redes sociais dos clubes para atualizações sobre a transmissão confirmada.