Coritiba x Avaí; onde assistir ao vivo Hoje, horário e escalações, Palpites; Brasileirão Série B 2025

Por MRNews



A partida entre Coritiba x Avaí é válida pelo Brasileirão série B 2025. A bola rola HOJE (31) às 16 hs (horário de Brasília). A partida tem Coxa mo o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Por NOTÍCIAS DO Furacão

Notícias do Cuiabá

Coritiba x Avaí: onde assistir, horário, palpites e prováveis escalações para o jogo da Série B do Brasileirão

Athletic x Cuiabá; onde assistir ao vivo Hoje, horário e escalações, Palpites; Brasileirão Série B 2025

Atlético-GO x Goiás; onde assistir ao vivo Hoje, horário e escalações, Palpites; Brasileirão Série B 2025

Em duelo decisivo pela 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, Coritiba e Avaí se enfrentam neste sábado, 31 de maio, às 16h (horário de Brasília), no estádio Couto Pereira. A partida será transmitida ao vivo pelo Disney+, e promete agitar a briga direta pelo G-4 da competição.

Ambas as equipes estão empatadas com 16 pontos após nove rodadas. No entanto, o Coritiba leva vantagem nos critérios de desempate, com cinco vitórias, contra quatro do Avaí, ocupando assim a terceira posição. Já os catarinenses aparecem em quinto, empatados em pontos com o Vila Nova.

Onde assistir Coritiba x Avaí ao vivo

Transmissão: Disney+

Disney+ Data e horário: Sábado, 31 de maio, às 16h (de Brasília)

Sábado, 31 de maio, às 16h (de Brasília) Local: Estádio Couto Pereira, Curitiba (PR)

Palpites para Coritiba x Avaí

As expectativas para o confronto estão altas, e os analistas da ESPN já deram seus palpites para o duelo:

André Donke: Coritiba 2 x 0 Avaí

Coritiba 2 x 0 Avaí Paulo Cobos: Coritiba 1 x 2 Avaí

Coritiba 1 x 2 Avaí Ubiratan Leal: Coritiba 2 x 1 Avaí

Com campanhas parelhas e ambas vindo de vitórias importantes — o Coritiba venceu o Criciúma fora de casa e o Avaí bateu a Chapecoense no clássico catarinense —, o jogo promete equilíbrio e disputa intensa por uma vaga no topo da tabela.

Vila Nova x Novorizontino; onde assistir ao vivo Hoje, horário e escalações, Palpites; Brasileirão Série B 2025

Ferroviária x Botafogo-SP; onde assistir ao vivo Hoje, horário e escalações, Palpites; Brasileirão Série B 2025

Prováveis escalações

Coritiba (técnico: Mozart)

Desfalque: Josué (suspenso)

Provável time:

Pedro Morisco; Alex Silva, Maicon, Bruno Melo e Zeca; Machado, Sebastián Gómez e Vini Paulista; Lucas Ronier (ou De Pena), Nicolas Careca e Gustavo Coutinho.

Avaí (técnico: Gilmar Dal Pozzo)

Desfalques: Zé Ricardo e João Vitor (suspensos)

Provável time:

Igor Bohn; Marcos Vinícius, Jonathan Costa, Brock e Raylan (ou Andrey); Barreto, Mendes, JP e Marquinhos Gabriel; Cléber e Hygor (ou Alef Manga).

Arbitragem

Árbitro principal: Bruno Pereira Vasconcelos (BA)

Bruno Pereira Vasconcelos (BA) Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Daniella Coutinho Pinto (BA)

Luanderson Lima dos Santos (BA) e Daniella Coutinho Pinto (BA) VAR: Douglas Marques das Flores (SP)

Confronto direto vale permanência no G-4

Com um elenco mais equilibrado e maior poder ofensivo jogando em casa, o Coritiba chega como leve favorito, mas o Avaí tem mostrado consistência nos clássicos e vem determinado a surpreender. Quem vencer pode até terminar a rodada na vice-liderança da Série B.

Continue acompanhando as notícias da Série B, análises e palpites atualizados aqui. Este jogo será um dos mais importantes da rodada e pode ser decisivo na luta pelo acesso à Série A.

Tags: Coritiba x Avaí, onde assistir Coritiba x Avaí, palpites Série B, escalações Série B, Disney+, Série B ao vivo, Coritiba hoje, Avaí hoje, futebol ao vivo

Onde assistir a Série B DE 2025

A Série B do Campeonato Brasileiro 2025 contará com diversas opções de transmissão para os torcedores acompanharem os jogos ao vivo. O Grupo Globo seguirá com os direitos de exibição, com partidas sendo transmitidas no canal fechado SporTV e no serviço de pay-per-view Premiere. Além disso, algumas partidas selecionadas poderão ser exibidas na TV aberta pela Globo, dependendo da região. Para quem prefere assistir online, o streaming GloboPlay disponibiliza os jogos do SporTV e da Globo para assinantes, garantindo acesso de qualquer lugar.

Outra alternativa para acompanhar a Série B 2025 é o canal BandSports, que também exibirá algumas partidas ao longo da temporada. Além disso, plataformas digitais como OneFootball podem oferecer transmissões de jogos ou compactos com os melhores momentos. Para aqueles que não podem assistir aos jogos ao vivo, sites esportivos como GE, UOL Esporte e SofaScore oferecem cobertura em tempo real com estatísticas, escalações e comentários minuto a minuto.