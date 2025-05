Escola de Boa Vista reforça aprendizagem com sala temática de natureza e tecnologia

Fotos: Divulgação Semuc



A Escola Municipal Cunhatã Curumim inaugurou, nesta sexta-feira, 30, um espaço inovador que promete transformar a rotina pedagógica das crianças da Educação Infantil. A sala temática “TecnoFloresta Mágica” foi criada com o objetivo de unir tecnologia e natureza de forma lúdica, interativa e educativa, estimulando o raciocínio lógico, a coordenação motora e a criatividade dos alunos.

Colorida, segura e totalmente adaptada, a sala tem recursos do Prêmio Gestão 2023. A ideia é oferecer uma verdadeira experiência sensorial e tecnológica. Assim, o ambiente conta com playtable, tablets, laboratório de ciências, jogos pedagógicos, materiais de robótica e uma mesa interativa, promovendo atividades que valorizam o brincar como ferramenta essencial no processo de aprendizagem.

Além disso, o espaço está disponível às segundas, quintas e sextas-feiras, de acordo com o planejamento dos professores. Mais do que tecnologia, a proposta também é resgatar elementos da fauna e da flora amazônica, com destaque para a pintura artística do local, assinada por Deon Costa, artista plástico e pai de ex-aluno da unidade.

Do mesmo modo, o secretário municipal de Educação e Cultura, Lincoln Oliveira, destacou o impacto positivo do novo espaço. “É emocionante ver esse ambiente que mistura cultura, natureza e tecnologia de forma tão integrada. A sala é para gerar encantamento e aprendizado prático. As crianças interagem com o que está sendo ensinado e isso é essencial. O Prêmio Gestão cumpre esse papel de fomentar inovações e fortalecer o trabalho das escolas”, disse.

Um espaço que transforma o aprender na escola

Assim, a gestora da escola, Rosângela dos Prazeres, ressaltou que a ideia nasceu do desejo de integrar os recursos disponíveis na rede. “A sala é fruto de um projeto que criamos para valorizar os recursos tecnológicos que já temos, como playtable, tablets e laboratório de ciências. Nosso objetivo era construir um ambiente temático, lúdico, onde a floresta e a tecnologia dialogam, proporcionando às crianças uma nova forma de aprender, com mais cor, movimento e imaginação”, contou.

Já para a professora Lívia Araújo, a TecnoFloresta representa mais que inovação, é um novo jeito de ensinar. “Esse espaço amplia as possibilidades de aprendizado e fortalece a interação entre as crianças. A tecnologia, quando usada com propósito, torna o processo mais envolvente, despertando o interesse de todos. Eles se sentem motivados e participam de forma igualitária, com alegria e curiosidade”, explicou.

Por fim, o aluno Arthur Miguel, de 5 anos, estudante do 2° período, aprova o novo espaço. “Eu adorei. Eu gosto muito da mesa interativa (PlayTable) e brincar aqui com os meus amigos é bem legal”, contou.

Fonte: Da Redação