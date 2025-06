Governo de MS abre 230 vagas para soldado temporário do Corpo de Bombeiros – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Com exigência ensino médio completo, salário base é de R$ 3.815,88

O Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Administração (SAD) e da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), abriu sexta-feira (30) as inscrições para o processo seletivo que oferece 230 vagas para soldados temporários do Corpo de Bombeiros Militar.

Os interessados podem se inscrever até o dia 26 de junho de 2025, exclusivamente pelo site www.econcursoms.ms.gov.br, onde também devem enviar os documentos exigidos para a avaliação curricular. O salário previsto para a função é de R$ 3.815,88 mensais.

De acordo com o edital SAD/SEJUSP/CBMMS/QPTBM/2025, podem participar do processo seletivo todos os brasileiros com ensino médio completo, que atendam aos critérios estabelecidos no edital e na Lei nº 6.300, de 5 de setembro de 2024, que regulamenta a atuação dos praças temporários no Corpo de Bombeiros Militar.

Os soldados temporários vão atuar em atividades de apoio aos bombeiros militares de carreira, incluindo, combate a incêndios urbanos e florestais, socorro em urgências e emergências pré-hospitalares, resgate e salvamento de pessoas e bens, prevenção de afogamentos e ações de Defesa Civil, atendimento a emergências com produtos perigosos e gestão de riscos, serviços administrativos e atendimento a chamadas em centrais de comunicação, entre outros.

De acordo com o edital lançado nesta sexta-feira, todos os serviços prestados serão supervisionados por bombeiros militares efetivos.

Os candidatos aprovados em todas as etapas do processo e classificados dentro do número de vagas serão convocados para o Curso de Formação, etapa obrigatória para atuar como soldado temporário.

Clique aqui para acessar o edital completo.

Comunicação Sejusp-MS

Fotos: Cabo Paulon/Bombeiros