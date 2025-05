Palestra “O Poder da Comunicação Inteligente no Serviço Público” é realizada no Teatro Municipal – Agência de Notícias

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Comissão de Comunicação Inteligente — composta pelas Secretarias de Governo (Segov), Jurídica (SEJ) e de Comunicação (Secom) — realizou, nesta quinta-feira (29), a palestra “O Poder da Comunicação Inteligente no Serviço Público”, no Teatro Municipal “Teotônio Vilela”, localizado no Alto da Boa Vista.

O evento teve como objetivo promover a comunicação acessível e o uso da linguagem simples entre servidores públicos e munícipes. A programação incluiu as seguintes palestras: “Psicologia Comportamental e Vieses Cognitivos”, com a Procuradora do Município, Dra. Juliana de Souza; “Política Municipal de Comunicação Inteligente”, com o Procurador do Município, Dr. Celso Barcelli; “Identidade Visual e Tipografia”, com a Procuradora do Município, Dra. Paula Altenfelder; “Laboratório de Comunicação Inteligente – Labcom”, com a coordenadora do Labcom, Evelyn Oliveira; e “Comunicação Inteligente e Linguagem Simples: Exemplos Práticos”, com a gestora de planejamento e execução, Elisabete Florentino.

O Secretário de Comunicação (Secom), Lucas Pedrozo, esteve presente representando o prefeito Rodrigo Manga. “Agradeço à Secretaria Jurídica pela parceria com a Secretaria de Comunicação. Este projeto é muito importante e um ato de cuidado com o munícipe, que, muitas vezes, não tem o mesmo acesso à linguagem utilizada pelos servidores públicos. A adoção de uma linguagem descomplicada e inclusiva contribui para melhorar continuamente o serviço prestado à população e a outros órgãos públicos”, destacou Pedrozo.

O Secretário Jurídico (SEJ), Dr. Douglas Domingos de Moraes, por sua vez, explicou como surgiu a ideia de simplificar a linguagem no Direito. “Essa palestra vem de uma dificuldade que encontrei logo que assumi a Secretaria, em dezembro de 2022. Observamos que os pareceres jurídicos produzidos não estavam cumprindo sua finalidade de orientar servidores e demais destinatários. A partir dali, a SEJ buscou formas de melhorar a comunicação, tornando-a mais objetiva, clara e acessível, para que qualquer pessoa possa compreendê-la. Essa é a proposta que está sendo apresentada hoje a todos os servidores”, afirmou Dr. Douglas.

“É um sonho que sai do papel”, ressalta a coordenadora do Laboratório de Comunicação Inteligente (Labcom), Évelyn de Oliveira Moraes. “Sou graduanda em Direito e quando soube que os dois assuntos, Comunicação e Direito, podiam se encontrar, soube, no mesmo momento, que eu teria que fazer parte disso também. Gostaria de agradecer a todos da equipe por todo empenho e esforço para realizar esse encontro e por todo o processo que teremos pela frente, tornando esse objetivo uma realidade”, conclui.

Durante o evento, os palestrantes destacaram os princípios fundamentais da linguagem simples: clareza, objetividade, uso de frases curtas e diretas, escolha de palavras conhecidas e estrutura lógica e organizada do texto. Afinal, comunicar é diferente de informar: informar é dizer e comunicar é fazer entender.