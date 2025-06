Alunos de São José serão homenageados por ações sociais

Posted on

“Estamos plantando as sementes do nosso futuro, com as mãos dos nossos jovens, com o saber dos nossos mais velhos”, afirma o cacique da aldeia Limão Verde, Ademilson Souza, ao explicar em poucas palavras, mas com absoluta clareza, o significado do ‘Semeando o Futuro’ para os indígenas Terena do município de Aquidauana. Mais que uma […]