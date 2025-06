Governador viaja para Japão e China em defesa de Santa Catarina contra embargos comerciais

Missão à Ásia reforça o rigor de SC com as práticas pela sanidade animal, em meio a preocupações do mercado com a gripe aviária. Foto: Eduardo Valente / GOVSC

Entre os dias 13 e 25 de junho, o Governo de Santa Catarina realizará uma missão oficial à Ásia, com agendas em Tóquio e Aomori, no Japão, e em Pequim e Harbin, na China. A comitiva será liderada pelo governador Jorginho Mello e contará com representantes das principais entidades do setor produtivo catarinense, incluindo indústria, agronegócio, comércio, tecnologia e turismo.

Antecedendo a missão oficial, Jorginho Mello vai a Brasília no dia 4 de junho para visitas oficiais às embaixadas da China, da União Europeia, do México, do Japão e da Coreia. O assunto em comum é sobre a atuação rigorosa de Santa Catarina pela prevenção e a sanidade animal, para evitar que a Gripe Aviária chegue ao Estado. Na Embaixada do Japão, o governador fará um agradecimento oficial pela posição do país em atualizar suas regras sanitárias para manter as importações de frango de Santa Catarina para aquele país. Outras pautas, como na embaixada da China, servirão para comunicar previamente temas e agendas que serão tratados nos dois países.

“Santa Catarina está fazendo sua parte. Temos um sistema de defesa agropecuária de excelência, equipes em campo, barreiras sanitárias reforçadas e um trabalho sério de prevenção à gripe aviária”, afirma o governador Jorginho Mello. “Essa missão será uma oportunidade importante para apresentar diretamente às autoridades e parceiros internacionais as garantias que o Estado oferece e buscar a retomada de mercados estratégicos”, ressalta o governador.

SC Day e contato com grandes mercados

A missão ocorre em um momento crítico para o comércio exterior brasileiro. Após o registro de focos de influenza aviária em território nacional — com impacto direto sobre as exportações — quando dezenas de países, incluindo grandes mercados como União Europeia, China e México suspenderam temporariamente a importação de carne de frango do Brasil. Santa Catarina, segue sem nenhum caso confirmado da doença em granjas comerciais e reforçou a sua atuação técnica, preventiva e de fiscalização.

A viagem incluirá reuniões com embaixadas, autoridades sanitárias e eventos institucionais como o SC Day, que será realizado em Tóquio e Pequim, além de visitas a empresas e entidades nos dois países. A iniciativa tem como objetivo promover as potencialidades de Santa Catarina e apresentar o Estado como um ambiente confiável e competitivo para investimentos.

O secretário de Articulação Internacional e Projetos Estratégicos, Paulo Bornhausen, acompanha Jorginho Mello na viagem à Ásia. A SAI SC, organiza a agenda e a comitiva. Foto: Secom GOV SC / Divulgação

Segundo o secretário de Articulação Internacional e Projetos Estratégicos, Paulo Bornhausen, a missão busca fortalecer relações institucionais e comerciais com os dois países. “No Japão, vamos reforçar parcerias já consolidadas e agradecer pela postura técnica adotada diante do cenário sanitário brasileiro. Na China, nosso objetivo é construir um canal de diálogo que permita reconhecer o diferencial catarinense em sanidade animal, premiando nossa atuação com segurança jurídica e comercial”, explica o secretário.

A agenda detalhada da missão está sendo organizada pela Secretaria Executiva de Articulação Internacional e Projetos Estratégicos do Governo do Estado.