SONORA – Governador viaja para Japão e China em defesa de Santa Catarina contra embargos comerciais

Entre os dias 13 e 25 de junho, o Governo de Santa Catarina realizará uma missão oficial à Ásia, com agendas em Tóquio e Aomori, no Japão, e em Pequim e Harbin, na China. A comitiva será liderada pelo governador Jorginho Mello e contará com representantes das principais entidades do setor produtivo catarinense, incluindo indústria, agronegócio, comércio, tecnologia e turismo.

Antecedendo a missão oficial, Jorginho Mello vai a Brasília no dia 4 de junho para visitas oficiais às embaixadas da China, da União Europeia, do México, do Japão e da Coreia. O assunto em comum é sobre a atuação rigorosa de Santa Catarina pela prevenção e a sanidade animal, para evitar que a Gripe Aviária chegue ao Estado.

A viagem incluirá reuniões com embaixadas, autoridades sanitárias e eventos institucionais como o SC Day, que será realizado em Tóquio e Pequim, além de visitas a empresas e entidades nos dois países. A iniciativa tem como objetivo promover as potencialidades de Santa Catarina e apresentar o Estado como um ambiente confiável e competitivo para investimentos.

Segundo o secretário de Articulação Internacional e Projetos Estratégicos, Paulo Bornhausen, a missão busca fortalecer relações institucionais e comerciais com os dois países:

