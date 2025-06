Agência Minas Gerais | Governo de Minas lança programa Encontro das Águas e leva desenvolvimento à população do semiárido

Relacionadas



O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, lançou, nesta segunda-feira (2/6), em Montes Claros, o programa Encontro das Águas, uma iniciativa ampla e integrada para enfrentar os desafios da seca e da escassez hídrica no semiárido mineiro.

O programa mobiliza o Governo de Minas, por meio da Defesa Civil do Estado de Minas Gerais (Cedec), o Poder Legislativo, a sociedade civil e mais de 30 instituições em uma governança colaborativa e integrada que conta com mais de R$ 600 milhões em investimentos.

























Com ações que vão desde o transporte de água potável até o incentivo à agricultura familiar, o programa inclui modernização de contratos e busca promover dignidade, segurança hídrica, desenvolvimento social e preservação ambiental para municípios das regiões do Norte, Vale do Jequitinhonha e Vale do Mucuri.

























A iniciativa é um componente estratégico do Plano Estadual de Enfrentamento à Seca e Estiagem 2025-2031, que articula projetos estruturantes e ações emergenciais para reduzir os impactos da estiagem e fortalecer a resiliência das comunidades do semiárido.

Integração

Entre as principais ações, está, por meio da Copasa, a Operação Pipa, que leva água potável a comunidades afetadas, priorizando escolas, unidades de saúde e outras estruturas essenciais.

A companhia também atua por meio do Programa Universaliza Minas, com o objetivo de universalizar serviços de abastecimento de água e tratamento de esgoto nas zonas rurais e urbanas de baixo adensamento populacional nos municípios onde atende.

“É um orgulho para nós da Copasa e Copanor contribuirmos com o governador em mais essa iniciativa ampla e integrada para avançar no desenvolvimento do semiárido. O Universaliza Minas vem somar esforços junto ao governo para garantir segurança hídrica a essa população”, afirmou o presidente da Copasa, Fernando Passalio.

O Programa Água Doce, coordenado pela Cedec e pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), viabiliza sistemas de dessalinização em áreas que dependem de água salobra. Para 2025, estão previstos 33 novos sistemas no estado.

Na área do desenvolvimento rural, a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais (Seapa) cria núcleos agrícolas com infraestrutura e moradias para fixar jovens no campo, por meio do Projeto Agrovila. Já o Irriga Minas distribui kits de irrigação para fortalecer a produção local e garantir segurança alimentar.

Também fazem parte da iniciativa ações como a instalação de cisternas para captação de água da chuva, preservação de nascentes, monitoramento da qualidade da água e educação ambiental, sempre com foco na sustentabilidade e no uso eficiente dos recursos.

Além disso, estão previstas medidas de assistência humanitária, como a distribuição de cartões emergenciais, kits de auxílio e apoio direto à agricultura familiar, por meio de programas como o SOS Águas, do Serviço Social Autônomo (Servas), e o Percursos Gerais: Trajetória para Autonomia, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de Minas Gerais (Sedese).