O fim de semana começa com frio no Sul de Minas e possibilidade de chuva isolada em grande parte do estado. O céu claro da madrugada aliado a massa de ar frio, embora enfraquecida, mantém possibilidade de geada em pontos isolados do Sul mineiro.

No domingo, a tendência é de tempo estável, sem chuva, e elevação das temperaturas em quase todo o estado.

