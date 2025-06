Caravana das juventudes chega a Roraima para discutir políticas públicas

O Governo de Roraima, por meio da Setrabes (Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social), promoveu nesta sexta-feira, 30, a Caravana das Juventudes. O evento visa mobilizar os jovens em torno da aprovação do Plano Nacional da Juventude e disseminar o Estatuto da Juventude. A ação foi realizada em parceria com a Secretaria Nacional de Justiça e o Conjuve (Conselho Nacional de Juventude).

A Caravana tem como foco principal a formação dos jovens sobre os direitos garantidos por lei, proporcionando um espaço para discussão e aprendizado sobre temas essenciais para a juventude brasileira. O evento reuniu lideranças, jovens e especialistas que compartilharam conhecimentos e experiências, estimulando a participação ativa dos jovens nas questões sociais e políticas.

Além disso, a Caravana busca fortalecer os conselhos e órgãos gestores da juventude nos âmbitos estadual e municipal, apresentar as políticas públicas executadas no Estado e oferecer diversos serviços aos participantes.

Durante a ação, ocorreu a entrega de 100 certificados para alunos do programa Emprega Jovem, 120 certificados para alunos do programa Empoderar-se, 63 passagens aéreas para jovens atendidos pelo Compete Roraima, 10 kits esportivos do Projeto Esporte Social e 30 carteirinhas ID Jovem.

A secretária Tânia Soares destacou que Roraima foi escolhido para receber a Caravana das Juventudes, um espaço criado pelo Governo Federal para promover a participação e o engajamento dos jovens.

“Roraima fez bonito, superou as expectativas. Nós tivemos aqui cerca de mil jovens interagindo no esporte, na cultura, nas atividades interativas e na música. Houve um grande pacto voltado para o desenvolvimento dos nossos jovens. E é isso, a Caravana das Juventudes serve exatamente para isso, escutar e sentir a energia da juventude do nosso Estado”, finalizou

O secretário nacional da Juventude, Ronaldo Sorriso, enfatizou a importância da presença dos jovens de Roraima na Caravana das Juventudes. Ele ainda destacou que o serviço público tem a responsabilidade de desenvolver políticas voltadas para a juventude no Brasil.

“Muitos jovens, com idades entre 15 e 29 anos, que estão registrados no Cadastro Único, têm direito a benefícios como o IDJ (Identidade Jovem) e o Pé-de-Meia, além de políticas de crédito fundiário e rural. No entanto, muitos deles ainda não têm conhecimento sobre esses direitos. O objetivo da convocação desses jovens é apresentar essas políticas e ajudá-los a potencializar suas habilidades e oportunidades. A partir disso, esperar que eles possam construir um caminho para o desenvolvimento pessoal, familiar e comunitário, contribuindo assim para o progresso do país”, afirmou

A estudante da Escola Estadual Maria das Neves, Sabrina Antônia, destacou a importância do evento Caravana das Juventudes.

“A Caravana é uma grande oportunidade para nós, pois além da entrega de certificados, também oferece programas, atividades e a carteira do ID Jovem”, disse.

Objetivos

A Caravana das Juventudes foi criada para apresentar as Políticas Públicas de Juventude promovidas pelo Governo Federal para esse segmento social, como o Pé-de-Meia, a Sucessão Rural, o Pronaf Jovem e o Crédito Fundiário, o Juventude Negra Viva, o Pronasci Juventude e o ID Jovem, entre outros.

Além disso, a iniciativa busca promover a mobilização pela criação do Plano Nacional de Juventude, determinado pelo Art. 227 da Constituição, mobilizando juventudes diferentes; disseminar o Estatuto da Juventude, formando as juventudes sobre seus direitos garantidos por ele e, por último, fortalecer o Sistema Nacional de Juventude, a partir do fortalecimento dos Conselhos e órgãos gestores de juventude em âmbito estadual e municipal, por meio de capacitação e formação.

O Plano Nacional de Juventude é um anseio dos movimentos de juventude e a primeira tentativa de estabelecer um plano nacional no Brasil foi em 2004. Já o Estatuto da Juventude no Brasil, de 2013, dispõe sobre os direitos dos jovens, os princípios e diretrizes das políticas públicas de juventude e o Sistema Nacional de Juventude.

