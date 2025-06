Defensoria Pública oferta atendimentos de saúde e serviços jurídicos neste sábado, 31, em Boa Vista

Posted on

A Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos) divulgou nesta segunda-feira (7) o resultado preliminar do Processo Seletivo 2025 do Programa MS Supera. Com 2.555 inscritos e 355 candidatos habilitados, a publicação consta no site https://www.sead.ms.gov.br/programa-ms-supera/. O programa MS Supera é um programa do Governo do Estado que paga um salário […]