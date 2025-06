Feira Móvel do Produtor acontece em oito bairros da Capital a partir desta quarta-feira

A programação de junho da Feira Móvel do Produtor, realizada pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedurb), terá início nesta quarta-feira (4), no Ponto de Cem Réis (Centro). Durante três dias, das 9h às 16h, o consumidor que passar pelo local poderá adquirir diversos produtos do empreendedorismo criativo e da agricultura familiar a preços acessíveis e de boa qualidade.

Conforme o cronograma da Sedurb, mais sete bairros serão palco da gastronomia e do artesanato paraibano. Todas as terças-feiras deste mês, a Feira do Produtor estará no Bairro dos Estados, Bessa, Altiplano Cabo Branco e Bancários. Já nas quintas feiras, será a vez dos produtores visitarem as seguintes localidades: Brisamar, Cabo Branco e Tambaú.

Programação do mês:

Ponto de Cem Réis – Centro

Dias 04, 05 e 06 – 9h às 16h

Vila Olímpica Parahyba – Bairro dos Estados

Toda terça-feira, das 16h às 20h30

Parque Parahyba 1 – Bessa

Toda terça-feira, das 16h às 20h30

Praça João Andreola – Altiplano Cabo Branco

Toda quarta-feira, das 15h30 às 19h

Praça da Paz – Bancários

Toda quinta-feira, das 15h30 às 20h

Praça Natália Oliveira Wanderley (Brisamar -Rua Inácio Ferreira)

Toda sexta-feira, das 15h30 às 19h

Centro de Atendimento ao Turista Adapatado – CAT Cabo Branco – em frente ao Sapore D’Itália

De quinta-feira a domingo, das 17h30 às 21h30

Centro de Atendimento ao Turista – CAT Praia de Tambaú- Centro Turístico

De sexta-feira a domingo, das 17h30 às 21h