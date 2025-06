Agência Minas Gerais | Hospital Belo Horizonte agora faz parte da Rede Credenciada do Ipsemg 

O Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (Ipsemg) amplia sua Rede Credenciada com a inclusão do Hospital Belo Horizonte, localizado no Bairro Cachoeirinha, na capital mineira. Essa ação só foi possível graças à Lei n° 25.143/25 que permitiu a atualização dos valores de contribuição da saúde do Ipsemg, aumentando a arrecadação do Instituto que tem como objetivo fortalecer a assistência à saúde dos servidores públicos mineiros.

A unidade passou a atender os beneficiários do Ipsemg a partir da segunda-feira (2/6), oferecendo mais uma opção para o cuidado com a saúde dos servidores públicos estaduais e seus dependentes.

Com uma estrutura completa para atendimentos de alta complexidade e referência na área hospitalar, o hospital está preparado para atender casos de pronto atendimento adulto, consultas ambulatoriais, internações e exames, cobrindo mais de 60 especialidades médicas. A parceria fortalece os serviços de saúde justamente neste momento em que há aumento na procura por atendimentos, especialmente em razão dos casos de sintomas gripais.

Na capital e Região Metropolitana, mais de 200 mil beneficiários do Ipsemg passam a contar com mais essa opção de atendimento médico, com segurança, acolhimento e qualidade.

Especialidades disponíveis no Hospital Belo Horizonte

Ambulatório: Alergia e Imunologia, Anestesiologia, Angiologia, Cardiologia, Cirurgia (Cabeça e Pescoço, Cardiovascular, Endocrinológica, Geral, Ortopédica, Otorrino, Pediátrica, Plástica, Torácica, Vascular), Clínica Geral, Clínica Médica, Coloproctologia, Endocrinologia, Endoscopia, Gastroenterologia, Geriatria, Ginecologia (exceto Obstetrícia), Hematologia, Infectologia, Mastologia, Medicina do Sono, Nefrologia, Neonatologia, Neurocirurgia, Neurologia, Oftalmologia, Oncologia (clínica, cirúrgica e pediátrica), Otorrinolaringologia, Ortopedia e Traumatologia, Pediatria, Pneumologia, Radiologia e Diagnóstico por Imagem, Reumatologia, Urodinâmica e Urologia.

Internação: as mesmas especialidades do ambulatório estão disponíveis para internação, proporcionando continuidade no cuidado ao paciente em diferentes níveis de complexidade.

O atendimento eletivo deve ser agendado no próprio estabelecimento. Hospital Belo Horizonte: Av. Presidente Antônio Carlos, nº 1694 – Bairro Cachoeirinha – Belo Horizonte/MG, contato: (31) 4042-1800

Mudança que fortalece, futuro que cuida

Esse credenciamento é um dos primeiros frutos do Primeiro Ciclo de Credenciamento promovido pelo Ipsemg. Ao todo, 416 prestadores, em todo o estado de Minas Gerais, participaram do primeiro ciclo do processo, dos quais 255 estão habilitados – sendo 98 novos credenciados distribuídos em diversas regiões do estado. A partir de agora, a expansão da rede será gradual, com a inclusão de novos prestadores conforme necessidade assistencial e a disponibilidade orçamentária destinada a cada região.

Com essa nova parceria, o Ipsemg reafirma sua missão de zelar por quem cuida de Minas, ampliando os serviços oferecidos por meio de uma rede assistencial qualificada.