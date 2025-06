AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 17/2025 – REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E BEBIDA TIPO ISOTÔNICO PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. – Prefeitura Municipal de Bonito

Posted on

SC conta com mais de 30 mil produtores de peixes – Foto: Kathia Cardoso A Epagri está com inscrições abertas para curso básico de piscicultura que promove entre 13 e 15 de maio, no seu centro de treinamento em Tubarão. As inscrições são gratuitas para agricultores familiares catarinenses cadastrados no Pronaf, que terão direito a […]